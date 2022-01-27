نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات تويوتا كامري Toyota camry 2021 العائلية الرائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا كامري Toyota camry 2021 سيارة جذابة وأنيقه، تملك تصميم فريد من نوعه مقارنة بالمنافسين من ذات الفئة، تأتي بمجموع من المميزات والمواصفات العالية، أدائها على الطرقات قوي وثابت مع السرعات العالية، تأتي بأنظمة أمان تستخدم لأول مرة تعرف باسم TOYOTA SAFETY SENSE مما جعلها تحصل علي تقيم 5 نجوم للسلامة، تدعم وجود 10 وسائد هوائية في كل الأرجاء للحماية القصوة من الاصطدام، وأنظمة التنبيه عند الانحراف عن المسار الصحيح، والتحكم به، تتوفر بطراز أساسي، ومجموعة من الفئات الأعلى مع المزيد من الإضافات والرفاهية، وأكثر من نوع من المحركات التي تعمل بالوقود والهجين إليكم التفاصيل.

تويوتا كامري Toyota camry 2021

إذا كنت ترغب في الحصول على سيارة عائلية متعددة الاستخدامات واقتصادية في استهلاك الوقود سيارة كامري 2021 هي الاختيار الأمثل، تم تصميم تلك النسخة احتفالا بانطلاق CAMRY منذ أكثر من 37 عاماً، تم تزويدها بأحدث التقنيات، وإضافات بعض اللمسات على الشكل الخارجي، والداخلي فأصيحت أكثر جاذبية عن ذي قبل، تأتي بمجموعة من ألوان الطلاء المبهرة، حصلت العجلات على تصميم جديد، تدعم جميع الفئات مجموعة السلامة SAFETY SENSE 2.5.

قوة أداء محرك Toyota camry 2021

تأتي تويوتا كامري 2021 بمجموعة من المحركات تتمشي مع رغبات العملاء، النوع الأول يعمل بالوقود، 4 سلندر، قوة هذا المحرك ليست مذهلة كالأنواع الأخري التي تتوافر في الفئات الأعلى، يأتي بناقل حركة 8 سرعات، النوع الأخر هجين 2500 سي سي، 4 سلندر تصل قوته إلى 208 حصان، متاح في 4 فئات من كامري، النوع الأقوي بينهم 6 سلندر تصل قوته إلى 301 حصان، 3500 سي سي يتوفر في 3 فئات فقط من كامري، جميع المحركات اقتصادية في الوقود.

تصميم تويوتا كامري 2021 الداخلي

المقصورة الداخلية تحفة فنية تأتي بتساع كبير فهي من فئة السيدان الضخمة، والفسيحة، مقاعد كبير وواسعه، أماكن للتخزين في أرجاء السيارة، سواء في الصف الأمامي أو الخلفي، كذلك مساحة الشحن الخلفية مميزة، مصنوعه من أجود الخامات، مع الأخذ في الأعتبار أن الفئات الأعلى أفضل بكثير مقارنة بالطراز الأساسي، تأتي بشاشة مابين ال7 بوصة و 9 حسب الفئة، تدعم نظام أندرويد أوتو وآبل، ونظام صوت قوي وواضح.

أسعار كامري camry 2021

سعر الفئة الأساسية بالمملكة تقريبا 98،000 ريال سعوددي، وتزيد بالتدريج بين الخمس فئات وصولا إلى الأعلى ب 129.000 ألف ريال.