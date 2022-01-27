نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا رايز 2022 Toyota Raize سيارة الشباب الرياضية بلمسات فخمة ومواصفات مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا رايز 2022 Toyota Raize سيارة الشباب المصنفة ضمن فئة السيارات الرياضية كروس أوفر المدمجة، فهي توفر للمستخدم تجربة قيادة مثيرة بلمسات من الفخامة والقوة، انطلقت سيارة تويوتا رايز الجديدة موديل 2022 بألوان جذابة خاطفة للأانظار، وتصميم جذاب وأنيق من الخارج كما هو الحال من الداخل، وتنضم السيارة إلى فئة سيارات تويوتا 2022 الدفع الأمامي التي تعمل بمحرك قوي يواكب حياة الشباب المفعمة بالطاقة والقوة، فهي توفر العديد من ميزات الدعم للسائق مما يمكنه من التحكم الكامل في سرعة وثبات المركبة على الطرقات المستقيمة والطرق الوعرة أيضًا.

تويوتا رايز 2022 Toyota Raize

تتمتع سيارة رايز 2022 بمواصفات ميكانيكية قوية تمكنها من العمل بكفاءة عالية مع استهلاك معدل أقل من الوقود، وفيما يلي أهم مواصفاتها ومميزات الأمان والتصميم، إلى جانب مواصفات المحرك في فئات سيارة Toyota Raize 2022، بالإضافة إلى سعر سيارة تويوتا رايز 2022 في السعودية.

محرك تويوتا رايز 2022

تأتي السيارة بفئتين من المحركات الفئة الأولى XLE 3 سلندر سعة 1.2 لتر، ويعمل المحرك ليولد قوة 87 حصان، ويصل معدل استهلاك الوقود حتى 20.2 كم/لتر، مع ناقل حركة CVT، كما يبلغ عزم الدوران لهذه الفئة من المحركات 113 نيوتن.متر.

الفئة القانية Limited محرك 3 سلندر سعة 1.0 لتر بالإضافة إلى شاحن توربيني، يعمل المحرك ليولد قوة 97 حصان، ويصل معدل استهلاكه للوقود حتى 19.3 كم/ساعة، مع ناقل حركة CVT، بينما يبلغ عزم الدوران 140 نيوتن.متر.

تصميم Toyota Raize 2022

يناسب تصميم سيارة رايز موديل 2022 الرةح الشبابية التي توحي بالقوة والإنطلاق، ومتوفرة السيارة بألوان عصرية أنيقة لافتة للأنظار.

السيارة مزودة بعجلات ذات أقواس واسعة ولمسة فنية أنيقة، بالإضافة إلى بروز طفيف في زوايا الصدام.

مدعومة بمصابيح أمامية وخلفية من الهالوجين بإضاءة LED نهارية لتوضيح الرؤية خلال الليل والنهار.

تبلغ أبعادها 4.030 ملم من حيث الطول، 1.710 ملم من حيث العرض.

يصل ارتفاع السيارة 1.600 ملم، أما عن قاعدة العجلات 2.252 ملم.

سعر سيارة Toyota رايز 2022

سيارة تويوتا رايز بفئتيها أصبحت متوفرة بالمملكة العربية السعودية، وقد تتفاوت الأسعار وفقًا لمنافذ البيع المختلفة، وتتوفر إصدار تويوتا رايز 2022 الفئة XLE بحد أدنى من السعر قدره 55300 ريال سعودي، بينما تبلغ فئة تويوتا رايز Limited 2022 60500 ريال سعودي كحد أدنى.