مواصفات سيارة هيونداي اكسنت 2022 والتعرف علي اسعارها في الأسواق

تصنف السيارة هيونداي أكسنت 2022 من بين السيارات الكورية السيدان كما يتوفر منها فئات متعددة تجعلها واحدة من السيارات التي يقبل عليها الكثيرون داخل أسواق السيارات بالإضافة إلى المميزات التي تتمتع بها السيارة خلال التصميم الداخلى والخارجي للسيارة والسعر المناسب الذي يتلاءم مع التجهيزات المتوفرة بالسيارة، وبالرغم من توافر العديد من المميزات إلا ان السيارة هيونداي أكسنت2022 تعاني من ضعف في أداء المحرك كما أن حجم الشنطة الخلفية للسيارة صغير، وسوف نتحدث اليوم عن مواصفات سيارة هيونداي اكسنت 2022، واسعارها في الأسواق.

مواصفات هيونداي أكسنت 2022

حصلت السيارة هيونداي أكسنت 2022 على تقييم عالي حول اختبار التصادم الجانبي والأمامي والإنقلاب من الإدارة الوطنية الأمريكية، وفيما يلي نوضح بعض مواصفات هيونداي أكسنت 2022:

المواصفات الخارجية

تحتوي السيارة هيونداي أكسنت 2022 على شاشة 5 بوصة تعمل باللمس.

يتحكم بالنظام الصوتي للسيارة أربع مكبرات صوت بالإضافة إلى Siri Eyes Free.

حجم الشنطة الخلفية للسيارة 13.7 قدم مكعب، ويمكن زيادة مساحته عن طريق طي المقاعد الخلفية للسيارة.

المواصفات الداخلية

يستطيع ناقل الحركة اليدوي التغيير بين ست سرعات، وفي حالة التعامل بالناقل الأوتوماتيكي فهو يتغير تلقائياً باستمرارCVT.

يتم الدفع الأمامي بنظام قياسي في جميع طرازات السيارة المتوفرة.

تحتوي السيارة على مكابح تلقائية لحالات الطوارئ.

تمتلك السيارة هيونداي أكسنت 2022 محرك رباعي الإسطوانات سعته 1.6 لتر بقوة 1600 سي سي.

سعر السيارة هيونداي أكسنت 2022