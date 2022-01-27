نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة هيونداي اكسنت 2022 والتعرف علي اسعارها في الأسواق في المقال التالي
تصنف السيارة هيونداي أكسنت 2022 من بين السيارات الكورية السيدان كما يتوفر منها فئات متعددة تجعلها واحدة من السيارات التي يقبل عليها الكثيرون داخل أسواق السيارات بالإضافة إلى المميزات التي تتمتع بها السيارة خلال التصميم الداخلى والخارجي للسيارة والسعر المناسب الذي يتلاءم مع التجهيزات المتوفرة بالسيارة، وبالرغم من توافر العديد من المميزات إلا ان السيارة هيونداي أكسنت2022 تعاني من ضعف في أداء المحرك كما أن حجم الشنطة الخلفية للسيارة صغير، وسوف نتحدث اليوم عن مواصفات سيارة هيونداي اكسنت 2022، واسعارها في الأسواق.
مواصفات هيونداي أكسنت 2022
حصلت السيارة هيونداي أكسنت 2022 على تقييم عالي حول اختبار التصادم الجانبي والأمامي والإنقلاب من الإدارة الوطنية الأمريكية، وفيما يلي نوضح بعض مواصفات هيونداي أكسنت 2022:
المواصفات الخارجية
- تحتوي السيارة هيونداي أكسنت 2022 على شاشة 5 بوصة تعمل باللمس.
- يتحكم بالنظام الصوتي للسيارة أربع مكبرات صوت بالإضافة إلى Siri Eyes Free.
- حجم الشنطة الخلفية للسيارة 13.7 قدم مكعب، ويمكن زيادة مساحته عن طريق طي المقاعد الخلفية للسيارة.
المواصفات الداخلية
- يستطيع ناقل الحركة اليدوي التغيير بين ست سرعات، وفي حالة التعامل بالناقل الأوتوماتيكي فهو يتغير تلقائياً باستمرارCVT.
- يتم الدفع الأمامي بنظام قياسي في جميع طرازات السيارة المتوفرة.
- تحتوي السيارة على مكابح تلقائية لحالات الطوارئ.
- تمتلك السيارة هيونداي أكسنت 2022 محرك رباعي الإسطوانات سعته 1.6 لتر بقوة 1600 سي سي.
سعر السيارة هيونداي أكسنت 2022
- تتوفر السيارة هيونداي أكسنت 2022 في الأسواق بثلاث فئات كما سنوضح فيما يلي اسعار السيارة في بعض البلدان العربية:
- يبلغ سعر السيارة هيونداي أكسنت 2022 الفئة الأولى RH في مصر 224.000 جنيه.
- بينما يبلغ سعر الفئة الثانية من هيونداي أكسنت RH في مصر حوالي 234.000 جنيه.
- يصل سعر السيارة هيونداي أكسنت 2022 فئة SMART Plus في السعودية حوالي 65.000 ريال سعودي.
- بينما يبلغ سعر السيارة هيونداي أكسنت 2022 فئة نص فل في السعودية حوالي 74.000 ريال سعودي.
- يبلغ سعر هيونداي أكسنت 2022 فئة Base 1.4L في الإمارات حوالي 49.700 درهم إماراتي.
- بينما يبلغ سعر السيارة هيونداي أكسنت 2022 High 1.6L في الإمارات حوالي 59.850 درهم إماراتي.
- يصل سعر هيونداي أكسنت 2022 فئة GL 1.4L في الكويت إلى 4.250 دينار كويتي.
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