أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 من أهم أنواع السيارات لماركة من الماركات الأقوى المنتجة لشاحنات مميزة بالكثير من الخصائص، والمواصفات التي تؤهلها لتكون من بين أهم المركبات التي تعتبر من أقوى المركبات الأقوى سيرا على الطرق، وهذا لما تحمله من الكثير من التجهيزات الأخرى والتي تتعلق بأهم المكونات الداخلية بميكانيكا سيارة من موديل كيا سبورتاج تلك المركبة من النوع الرياضي متعددة الاستخدام، وفيما يأتي من تلك الفقرات نعرض أهم المعلومات لتي تخص مواصفات ومزايا السيارة وتجهيزاتها وما يتعلق بتكلفة الشراء للسيارة بالسوق المحلية.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة من النوع كيا سبورتاج تعتبر سيارة قوية، من السيارات التي تمتلك أقوى تصميم من الخارج، مع أفضل تصميم لمقصورتها الداخلية، مع توفر عدد من التجهيزات الأساسية والتي تتواجد بالموديل كيا سبورتاج ويجذب انتباه الكثير من العملاء، ومن خلال ما يلي عرضا لمختلف المواصفات التي تخص السيارة الرياضية الأقوى من لإنتاج الكوري الشهير لشركة كيا بأحدث تقنيات السيارات المطابقة لأعلى المعايير العالمية لتصنيع السيارات.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2022 من بينها ما يلي في النقاط القادمة:

السعة الخاصة بالمحرك للسيارة تصل السعة الخاصة به إلى نحو ألف وستمائة سي سي.

المحرك من النوع رباعي الاسطوانة.

السيارة تسارعها تصل له في غضون اثني عشر ثانية.

القدر المتوسط لاستهلاك الوقود يصل لنحو ستة ونصف لتر حال قطع مسافة تصل لنحو مائة كيلو متر لكل ساعة.

السيارة تبلغ من الطول حوالي أربعة ونصف متر.

عرض السيارة متر وثمانمئة سم.

الارتفاع الخاص بالسيارة كيا سبورتاج يصل لنحو ألف وستمائة مل متر.

الزجاج إغلاقه وفتحه يتم كهربائيا.

تميز بأن الجنوط من النوع الرياضي يصل قياسه للقيمة سبعة عشر بوصة.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage

سعر مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2022 متراوح بالسوق المحلية بجمهورية مصر العربية ما بين السعرين أربعمائة أربعة وعشرين ألف، وخمسمائة وخمسين ألف جنيه مصري وفقا للتجهيزات والفئة التي يكون موديل كيا سبورتاج منتمي لها، لذا تتدرج الفئة السعرية عند هذا السعر.