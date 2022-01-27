الوووحش القادم.. تويوتا سيكويا 2023 الجديدة كليا تتحدي وتنافس السيارات مجهزة على اعلى مستوي بمواصفات خيالية

الوووحش القادم.. تويوتا سيكويا 2023 الجديدة كليا تتحدث وتنافس السياراتقامت شركة تويوتا اليابانية بالكشف أخيرًا عن سيارتها الجديدة كليًا سيارة تويوتا سيكويا 2023 والتي من المتوقع أن تنافس سيارات تندرا الشهيرة، حيث كشفت عنها يوم الثلاثاء الماضي الموافق 25 يناير من عامنا الجاري، وهي من السيارات التي تتميز بالحجم الكبير الذي يناسب الذهاب في رحلات عائلية بمسافات طويلة نسبيًا، وتتميز السيارة بوجود محرك قوي تبلغ قوته حوالي 437 حصا، كما أن للسيارة قدرة كبيرة في السير على الأراضي والطرق الغير ممهدة.

أهم مميزات ومواصفات سيارة تويوتا سيكويا 2023

قوة موتور السيارة تبلغ 348 حصان والمحرك من النوع V6.

تتميز السيارة بوجود فتحة من السقف بانورامية مصنوعة من الزجاج.

تحتوي على ثلاثة منافذ يو إس بي ومخرج AUX.

خاصية البلوتوث وشاشة معلوماتية مقاسها 8 بوصة.

حجم ومساحة شحن السيارة يبلغ 18.9 قدم مكعب.

مصابيح إضاءة السيارة النهارية تعمل بتقنية الليد المضيئة.

مقاس خلوص السيارة الأرضي يبلغ 9.9 بوصة.

عجلات السيارة مصنوعة من الألومنيوم القاتم من النوع TRD.

تدعم خاصيتي Android Auto و Apple CarPlay

خاصية الدخول الذكي بدون مفاتيح وخاصية كشف النقطة العمياء.

التحكم في المناخ ثلاثي المناطق.

راديو السيارة يعم بخاصية الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

النظام الصوتي يتكون من 12 إلى 14 سماعة صوتية.

نظام التحكم عن بعد في السيارة.

الفرامل المانعة للانغلاق من النوع ABS.

حساسات ركن أمامية وخلفية.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 544 نيوتن لكل متر.

سعة موتور السيارة تبلغ 5700 سي سي.

سيارة رياضية تنتمي إلى فئة سيارات الـ SUV.

عيوب تويوتا سيكويا موديل 2023

السيارة لا تزال جديدة تمامًا في كل الأسواق سواء العالمية أو المحلية وبالتالي لم يظهر لها أي عيوب، فالعيوب تظهر بالاستخدام وهي لم يتم استخدامها حتى الآن بالشكل الكافي وبمجرد أن يتم تزويدنا بمعلومات حول عيوب السيارة سنقوم بتوضيحها لكم فورًا.

أسعار تويوتا سيكويا موديل 2023