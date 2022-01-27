أسعار ومميزات السيارة الأوروبي الأكثر متانة وتمييز فيات موديل جديد من طراز Tipo سيدان Highline

السيارة الفيات التيبو TIPO 2022 الأكثر تميز وثبات حيث أثبتت جودتها العالية بعد انتشارها بشكل واسع في شوارع مصر و ذلك فور نزلها، وعند بدء الشتاء في شوارع مصر كلها والشرق الأوسط وأوروبا أثبتت هذه السيار قوتها وثباتها وجودتها العالية ، حيث أنها بالفعل منافس قوي في سوق السيارات ، أعلنت شركة داينامكس وكيل سيارات فيات الإيطالية في مصر رسمياً عن طرحها موديل جديد من طراز Tipo سيدان Highline ،لتنافي بشدة أكبر باقي السيارات في فئتها .

مميزات Tipo سيدان Highline 2022

بعد طرح الموديل الجديد فعليا في الأسواق ، وجدنا أن السيارة تتمير بأبعاد انسيابية مميزة بالفعل بطول 4 أمتار و53 سم تقريباً، وعرض 179 سم ، كما تألقت الشبكة الأمامية بمظهر جذاب وملفت فقد طعمت بمادة الكروم لتمنح واجهة السيارة مظهراً مذهل في النهار أو الليل.

الرفاهية والسلامة والأمان في السيارة Tipo سيدان Highline 2022

زودت بقمرة متطورة بها شاشة لمسية مقاس 10 بوصة يمكن تشغيلها مع الهواتف العاملة بنظامي iOS و أندرويد ونظام كشف النقطة العمياء Blind Spot

زودت أيضا السيارة بعجلات رياضية عريضة بمقاس 17 إنشا.

ولانها تتميز بأعلي مستوي من الأمان زودت أيضا ، بمانع انغلاق الفرامل فضلاً عن نظام التحكم الديناميكي والثبات الإلكتروني للحفاظ على السيارة في المنحدرات و المنعطفات.

مناسبة جدا ومريحة في السفر للمسافات الطويلة ، حيث أنها مزودة بنظام لتثبيت السرعة أثناء السفر،و بمصابيح ضبابيي لإضاءة ساطعة على الطريق وعجلة القيادة مكسوة بالجلد وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية وزجاج خلفي ملون.

ولأمان أكبر لك ولعائلتك ، هي مزودة أيضا ب 6 وسائد هوائية لأن الاهتمام بالسلامة من أولويات فيات فإن Tipo الجديدة بها.

تميزت السيارة تيبو هاي لين بنظام دخول السيارة بدون مفتاح Keyless entry، وزر لإدارة وإيقاف المحرك Stop/start engin.

لمزيد من الرفاهية أتاحت تيبو لراكبيها إحساساً بالراحة أثناء القيادة من خلال تشغيل مبرد أو مسخن الهواء بشكل اوتوماتيكى.

زود السيارة تبو هاي لاين بلوحة عرض 7 بوصة ديجيتال ملونة وزر للتحكم في الصوت وحساسات مسافات أمامية وخلفية وكاميرا مثبته في الصندوق الذي تصل سعته إلي 520 لتر.

سعر السيارة فيات تيبو Highline Tipo 2022

تميزت السيارة بقيادة أمنة علي أعلى مستوى وصلت إليه تكنولوجيا السيارات في أوروبا، وبأسعار تنافسية حيث طرحت تيبو الجديدة بـ 339900جم، وهي الفئة الأعلى لها highline.