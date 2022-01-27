الأسطورة وصلت.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار خيالية

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا بيلتا نتحدث عنها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة حيث تعد السيارة من بين قائمة أفضل السيارات التي تتوفر فيها لعديد من التقنيات من النوع الياباني عالية الجودة والتي تتيح لكل مستخدم سبل القيادة الآمنة والأكثر راحة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة من حيث تجهيزها وإعدادها الداخلي وم يتوفر فيها من سبل القيادة الأكثر أمان، مع التعرف على سعر السيارة تويوتا بيلتا بالسوق المحلية بالمملكة السعودية.

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا بيلتا

السيارة من النوع تويوتا بيلتا تعد من بين أهم السيارات القوية، والتي تمتلك أقوى تصميم من الخارج، مع تصميمها المميز للمقصورة الداخلية، مع العديد من التجهيزات التي تتوفر والأساسية والتي تتواجد بالموديل توبوتا بيلتا وتجذب انتباه الكثير من الراغبين في الشراء، ومن خلال ما يلي نقدم عرضا لمختلف المواصفات والتجهيزات والمميزات التي تخص السيارة الأقوى من إنتاج تويوتا الشهيرة التي قد حرصت على تزويد السيارة بأحدث التقنيات المطابقة لأعلى المعايير العالمية لتصنيع السيارات.

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا

السعة الخاصة بمحرك السيارة تويوتا بيلتا تصل إلى ألف وستمائة سي سي.

المحرك رباعي الاسطوانة.

السيارة تسارعها تصل له في غضون عشرثواني.

القدر المتوسط لاستهلاك الوقود يصل لنحو ستة ونصف لتر حال إن قطعت السيارة مسافة تصل نحو مائة كيلو متر لكل ساعة.

الزجاج إغلاقه وفتحه يكون من خلال الطاقة الكهربائية.

الجنوط يصل قياسه لسبعة عشر بوصة.

أهم تجهيزات الأمان بالسيارة

السيارة تتوفر فيها بعض التجهيزات التي تزيد من أمن استعمالها والتي من بينها توفر الكابح التي تمنع الانغلاق، وكذلك توفر المقاعد المريحة، والتي من الممكن ضبط مستواها حسب راحة الراكب، كما تتوفر الوسائد الهوائية والتي تقي من التعرض للارتطامات.

سعر مواصفات السيارة تويوتا بيلتا

أسعار سيارة تويوتا بيلتا لم يتم التحديد لها حتى اللحظة لراهنة، ولكن من المتوقع أن يتم العرض لتكلفة الشراء لكل فئة على حدا وهذا ما ستقوم بالإعلان عنه الشركة تويوتا عبر الوسائل والمنصات المهتمة بأسعار السيارات.