سعر شيفرولية كسر زيرو بأرخص الأسعار والمواصفات ممتازة سيارة العمر، تعتبر السيارة شيفرولية لانوس 2020 من السيارات التي يبحث عنها الكثير من الناس حيث أن السيارة شيفرولية لانوس 2020 من السيارات التي تكون في متناول أيدى الجميع من حيث سعر السيارة وتصنف السيارة شيفرولية رنوس 2020 من السيارات السيدان من حيث أنها متوسطة الحجم وهى تتناسب مع العائلات الصغيرة والمتوسطة والسيارة السيدان شيفرولية لانوس 2020 لها شكل خارجي أنيق وهى تنتشر في الأسواق المصرية بكثرة.

سعر شيفرولية كسر زيرو

السيارة شيفرولية رنوس 2020 على الرغم من أنها سيارة سيدان إلا أنها تمتلك سعة تخزينية 322 لتر في الصندوق الخلفي لها.

كما أن السيارة يبلغ وزنها وهى فارغة 1010كيلو جرام مما يعطى لها ثبات على الطريق.

والسيارة شيفرولية لانوس 2020 تمتلك قاعدة للعجلات ممتازة جدا.

وتحتوى على جنوط اسبور 14 بوصة كما أنها تمتلك كاوتش تيوبلس.

مواصفات محرك السيارة شيفرولية لانوس 2020

المحرك بالسيارة يعمل بنظام التنفس الطبيعي وسعة هذا المحرك 1.5 لتر بقوة 86 حصان .

ويتوافر بها المحرك 4 سلندر كما أنها تتوافر بناقل حركة يدوى وناقل حركة أتوماتيك.

وكل منها مزود ب 5 سرعات حيث أنها ذات دفع أمامي للعجلات وتتسارع السيارة ل 100 كم/ ساعة في 12.5 من الثانية .

السرعة القصوى للسيارة شيفرولية لانوس 2020 185 كم / ساعة ولها عزم دورات 132 نيوتن متر.

والسيارة موفرة جدا في استخدام الوقود.

المواصفات الخارجية للسيارة شيفرولية لانوس 2020

تتوافر السيارة بمصابح أمامية ليد وخلفية هالوجين ومصابيح ضباب ولها مصد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة وهذه السيارة من الخارج تكتسب طابع رياضي.

المواصفات الداخلية للسيارة شيفرولية لانوس 2020

المقاعد الأربعة للسيارة مغطاة بالقماش وبها وحدة تمحك كهربائي في الزجاج كما أن بها نظام صوتي ومشعل وسائط يتصل بنظام صوتي مكون من 4 سماعات.

والسيارة بها نظام تكييف شامل حيث أن المقاعد الخلفية للسيارة بها فتحات للتهوية كما أنها تحتوى على أحزمة الأمان الأمامية والخلفية وبها مثبت للمقاعد الخلفية.

سعر شيفرولية لانوس 2020 في مصر كسر زيرو