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عمر شويل - جدة أرخص عروض التقسيط..ب600 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل 2021 بمواصفات ومميزات خيالية - ثقفني
عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل 2021، يبحث الكثير عن عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2021 حيثُ حققت تويوتا لاند كروزر نجاحًا كبيرًا فور انطلاقها في الأسواق داخل المملكة العربية السعودية وقامت الشركة بتوفير عرض تقسيط السيارة بقيمة 600 ريال سعودي كي توفر الفرصة إلى جميع عملائها للحصول على السيارة ومن خلال مقالتا سوف نتعرف على عروض تقسيط السيارة وكذلك السعر الاصلي لها ومواصفات ومميزات السيارة.
عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل 2021
- يبلغ سعر سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل 2021 في السعودية حوالي 180.300ألف ريال سعودي.
- تمنح الشركة عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر بقيمة قسط شهري تبلغ 600 ريال سعودي.
- تصل فترة سداد قسط السيارة حتى 60 شهر وكلما زادت فترة السداد زادت قيمة القسط.
- بعد السداد على 60 شهر تصبح إجمالي الدفعات 36 ألف ريال سعودي من إجمالي سعر السيارة.
- يقوم العميل بسداد باقي المبلغ على الدفعة الأولى والدفعة الأخيرة.
- تحدد قيمة الدفعة الأخيرة بنسبة 40% من سعر السيارة.
- تكون قيمة الدفعة الأخيرة 72.120 ريال وبالتالي فإن الدفعة الأولى تحدد بقيمة 130.563ريال.
مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل 2021
تحتوي السيارة على العديد من المواصفات التي تميزها عن باقي السيارات المتاحة بنفس السعر ومنها:
- تعد سيارة تويوتا لاند كروزر من سيارات الدفع الرباعي الثقيل والخفيف.
- تعمل السيارة بقوة 386 نيوتن لكل متر.
- تحتوي السيارة من الداخل على ثمان مقاعد وبالتالي فهي مناسبة لجميع العائلات.
- تتميز السيارة بقدرتها على الثبات في الطرق الوعرة والطرق الرملية والثبات عند المطبات وزيادة السرعة.
- تحتوي السيارة على فرامل مانعة للانغلاق.
- تتميز السيارة بوجود نظام حماية ضد السرقة بالتحكم في وقف المحرك.
- تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان وأهمها وجود الوسائد الهوائية التي تنطلق عند حدوث أي اصطدام.
مميزات سيارة تويوتا لاند كروزر 2021
- تحتوي السيارة على فتحة سقف بنظام البانوراما.
- تتميز بمساحات الرؤية بحيث لا يصعب على السائق الرؤية.
- وتتميز السيارة بوجود إنذارات من الجوانب.
- تتميز بوجود وحدة رفع للأبواب من الأمام ومن الخلف.
- وتتميز السيارة بوجود عازل للهواء بحيث يمنع الأصوات من الخارج في الطرق.
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