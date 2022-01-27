عروض ولا في الأحلام…أقوي عروض تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر لأعوام 2022 و 2021 و2020

أقوي عروض تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر لأعوام 2020 و2021 2022، بإمكانك الآن الحصول على سيارتك المفضلة بأقساط شهرية متنوعة وفترة سداد ممتدة تصل حتى خمس أعوام متتالية، حيث أن عروض التقسيط تشمل الكثير من الموديلات ومن بينها موديلات سيارة تويوتا لاند كروزر، بإمكانك الآن أن تختار الفئة التي ترغب بها وتحصل عليها بكل سهولة عن طريق تقسيط ثمن السيارة على عدة دفعات تسد من خلال أقساط شهرية، يضاف على الثمن الأصلي للسيارة القيمة المضافة عند القيام بالتقسيط، وفي السطور القادمة سوف نتعرف معاً على عروض تقسيط سيارة لاند كرزور.

أقوي عروض تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر

سوف نعرض عليكم أهم العروض المقدمة من شركة موتري السعودية لسداد سيارة تويوتا لاند كروزر:

تقسيط سيارة لاند كروزر صالون GXR2 V8

أسعار السيارة تبدأ من 231,800 ريال سعودي، وبإمكانك تقسيط المبلغ على مدار خمس أعوام.

على أن يتم دفع قسط شهري يقدر بنحو 4636 ريال سعودي، ولا يتم دفع أي مقدمات .

ويتم دفع دفعة أخيرة تقدر 92,720 ريال سعودي، أما بالنسبة لتقسيط لسيارة تويوتا لاند كروزر من نوع الديزل يبدأ من 241,500 ريال سعودي، ويتم تقسيطها على مدار 60 شهر من خلال شركة موتوري السعودية، ويقوم العميل بدفع أقساط شهرية بقيمة 4830 ريال سعودي، ولا تشترط عليهم دفع دفعة أولى ولكن تأتي الدفعة الأخيرة بنحو 96,600 ريال سعودي.

عروض تقسيط سيارة لاندكروزر صالون GXR3 V6 2021

بإمكانك الآن الحصول على سيارة تويوتا لاند كروزر صالون من خلال القسط الشهري 4260 ريال سعودي .

صالون من خلال القسط الشهري 4260 ريال سعودي . على أن يتم سدادها على مدار 60 شهر.

أما بالنسبة لسعر سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 للشراء دون القيان بالتقسيط تصل نحو 228,800 ريال سعودي.

أما بالنسبة للدفعة الأخيرة قد تبلغ قيمتها 89,873 ريال سعودي ولا يوجد دفعة أي مقدمات ويتم البدء في التقسيط على الفور.

عرض تقسيط تويوتا لاند كروزر صالون