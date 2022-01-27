نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض مذهل 14% على هيونداي سنتافي 2022 الإقتصادية العائلية الأكثر مبيعاً بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض مذهل %14 على هيونداي سنتافي 2022 الإقتصادية العائلية الأكثر مبيعاً بالمملكة تعرف على السعر الجديد، انضمت سيارة هيونداي سنتافي فئة سمارت موديل 2022 إلى سلسلة تخفيضات السيارات المُقامة مؤخراً بالمملكة العربية السعودية، نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة و السعر الجديد بالإضافة إلى معرض السيارات الذي يقدم هذا العرض المذهل، كما تعتبر سيارة هيونداي سنتافي 2022 سمارت إقتصادية من الطراز الأول حيث تمكنك من السير مسافة 13.8 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من البنزين بتقييم ممتاز.

تخفيض مذهل %14 على هيونداي سنتافي 2022

تتميز فئة سمارت ب محرك رباعي الإسطوانات 2500 سي سي بنزين، قير أوتوماتيكي سداسي السرعات تبترونك يعمل بنظام الدفع الأمامي، انضمت السيارة إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة خاصة لدى معرض عماد الدين للسيارات بالرياض، حيث أًبحت تتوفر سيارة هيونداي سنتافي 2022 سمارت الإقتصادية بسعر 119 ألف و 25 ريال بدلا من 138 ألف و 500 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض مذهل يتجاوز 14%.

سنتافي 2022 سمارت الإقتصادية

تتميز فئة سمارت بأربعة حساسات أمامية و أربعة حساسات خلفية، فتحة سقف بانوراما، إضاءات ليد بالكامل، ليد نهاري و انوار ليد عالي واطي، جنوط المنيوم مكحله مقاس 18 انش و اشارات على المرايا الجانبية مع الطي أوتوماتيك، حنايا عفش، جناح خلفي و مساحة زجاج خلفية، كما تتميز سيارة هيونداي سنتافي 2022 سمارت السيارة الإقتصادية بكاميرا خلفية، كشاف ضباب خلفى و التحكم عن طريق الريموت، كما تتميز بكافة مواصفات الأمن والسلامة فرامل abs، حساس كفرات، نظام الثبات الالكتروني، ايرباج للسائق والراكب وعدد سبع احزمة امان.

مزايا داخلية سنتافي سمارت 2022

تتميز داخلية فئة سمارت بمزايا عديدة دخول ذكي، تشغيل ذكي و التشغيل عن بعد، مقاعد قماش فاخرة، نظام السنتر لوك و زجاج كهربائي، مقود مكسو بالجلد للتحكم في مثبت السرعة، بلوتوث، عداد رحلات و تحكم بالمقود للنظام الصوتي، تتميز سيارة هيونداي سنتافي 2022 سمارت كذلك بشاشة معلومات تدعم نظام أبل كار بلاي و نظام اندرويد اوتو، تكييف يدوي، نظام درايف مود و جلنط كهربائي خاصية الاوتو هولد.

تتميز ب زر تشغيل الكاميرا، زر تشغيل وايقاف الحساسات، منفذين يو اس بي و منفذ طاقة، شاحن لاسلكي، حاملات اكواب لمقاعد الصف الأول و مسند بالوسط درج للمقاعد الأمامية، فتحات تكييف خلفية، منفذين يو اس بي، مسند خلفي مع حاملات أكواب بالإضافة إلى ستائر جانبية لسيارة هيونداي سنتافي 2022 سمارت الإقتصادية.