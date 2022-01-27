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عمر شويل - جدة تصفيات سيارات مستعملة ديزل موديلات 2017 – 2018 للبيع بأسعار تنافسية، توفرت اليوم للبيع بمدينة جدة سيارة هيونداي سوناتا diesel موديل 2018، محرك 4 سلندر تيربو سعة 1700 سي سي وجير أوتوماتيك وممشاها 61 ألف كيلو متر، السيارة بطاقة جمركية وارد كوريا منفذ الوصول ميناء جده الإسلامي، فئة فل كامل واقتصادية جداً في استهلاك الوقود. تتميز بإمكانية الدخول الذكى، تشغيل بصمة، مقاعد جلد مزودة بإمكانية التسخين، جنوط كروم مميزة مقاس 18 إنش إلى جانب حساسات لقراءة ضغط الإطارات، شاشه وسطية وتحكم مقود مع ثلاث وضعيات للقيادة، مكابح مانعة للإنزلاق وكشافات LED وحساسات خلفية وامامية. البودي بلد على الشرط والسعر المطلوب 70 ألف ريال شامل اللوحات.

تصفيات سيارات مستعملة ديزل

توفرت اليوم للبيع بمدينة الرياض سيار كيا سبورتاج 2017 ديزل، ماكينة Diesel رباعية الاسطوانات سعة 2000 سي سي والجير أوتوماتيك 6 سرعات وممشاها 114 ألف كيلو متر، السيارة مستوردة سابقاً ومستعملة لمدة سنة وممتازة جداً في صرفية الوقود والسفر، وهي مفحوصة ومجددة والمحركات والماكينة والجير على الشرط والبودي وكالة باستثناء دقة صغيرة للغاية، فلترالديزل تم تغيره مؤخراً وموجود فلتر جديد احتياطي بالاضافة إلى 4 فلاتر زيت أحتياطية، لا يوجد ملاحظات سوى على المكيف حيث يحتاج إلى تغيير حساس لأنه يفصل كل فترة. .تتميز بجنوط كروم مقاس17 إنش، تحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، عداد الرحلات، الأوامر الصوتية و البلوتوث، عدد 2 ريموت، تدعم تشغيل نظام توفير إيكو ونظام سبورت، حساسات خلفية و مانع انزلاق وغيرها من المواصفات.

تتوفر للبيع بالرياض أيضاً سيارة تويوتا هايلكس ديزل دبل موديل 2017، فئة فل كامل بمحرك 4 سلندر سعة 2.4 لتر والجير أوتوماتيك وممشاها 200 ألف كيلو متر، السيارة على الشرط بودي ومحركات كما أن الكفرات جديدة والفحص الدوري كامل بالوكالة. المالك يقبل البدل بسيارة جي اكس ار ديزل وقد وصل أعلى سوم إلى 105 ألف ريال. السيارة توكيل عبدالطيف جميل تتميز بإمكانية التشغيل عن بعد، التشغيل بصمه، مكيف خلفي، دبل، تحكم صوت، تتميز بشاشة معلومات وسطية تدعم أبل كاربلاي و أندرويد أوتو، كاميرا خلفية، مكيف لمس، فتحة تبريد في الدرج وفتحات تكييف خلفية.

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كما توفرت للبيع بالقصيم سيارة هيونداي النترا مستعملة Diesel موديل 2016، ماكينة ديزل 4 سلندر سعة 1600 سي سي بجير أوتوماتيك وممشاها 163 ألف كيلو متر. المحركات على الشرط والبودي وكالة ماعدا رش قطعة لا تتعدي طولها 30 سم مع تعديل خفيف على البارد، تم تغيير جميع القطع ‏الإستهلاكية والفلاتر والفحمات بقطع أصلية من الوكالة، وصل أعلى سوم إلى 36 ألف ريال. تتميز بنظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زرتشغيل المحرك، نظام إيكو لتوفير الوقود، نظام آمان ومقاعد جلدية وفتحة سقف، حساسات وكاميرا خلفية وإضاءات ليد بالكامل.