نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات شيفروليه تاهو Chevrolet Tahoe 2022 العائلية أسطورة الطرق الوعرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعشاق السيارات العائلية الضخمة سيارة شيفروليه تاهو Chevrolet Tahoe 2022 المذهلة، مركبة دفع رباعي مغامرة، تتعامل مع الطرق الوعرة بكل احترافية، تملك شكل جذاب ضخم لكنه بسيط في تفصيلة، رياضية مقاتلة، تتسع لمجموعة كبيرة من الأشخاص البالغين 6 أو 7 أشخاص، تملك محرك شرس يولد قوة جبارة، تتعامل مع تغيرات الطقس والمناخ والتضاريس بكل سلاسة، تمنح قائد السيارة تجربة قيادة ممتعة، بكل آمان، شيفرولية تاهو عنوان الفخامة والرقي.

شيفروليه تاهو Chevrolet Tahoe 2022

الشكل الخارجي لشيفرولية تاهو 2022 رائع وجذاب، جريء تم تزويدها بشباك أمامية أكثر ضخامة تعبرعن شرستها على الطرقات، تحوطها الخطوط العريضة، والمصابيح النهارية، والأمامية، جانبي السيارة يجعلك تشعر بطولها، الذي يبلغ 5،351 ملم، العجلات تأتي بتصميم مبهر على غرار الماسات، قاعدة العجلات تبلغ 3.070 ملم قياس 18 إنش.

مقصورة Chevrolet Tahoe 2022 الداخلية

داخلية سيارة تاهو 2022 فاخرة ومبهرة للركاب، وقائد السيارة، تأتي بمساحات شاسعة للمقاعد المصنوعة من أجود الخامات الناعمة والمريحة عند الجلوس لساعات طويلة، مع ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضه، تتضمن مساحات صغيرة للتخزين بين صفوف السيارة الثلاثة، زادت مساحة مقاعد الصف الثالث ليصبح أكثر راحة للبالغين، مقاعد الصف الثاني قابلة للتعديل لأكثر من موضع على غرار الصف الأول.

أنظمة ترفيه شيفرولية تاهو 2022

سعة التخزين الخلفية ممتازة تصل إلى 3482 لتر بالأخص عند اخفاء المقاعد الخلفية، أنظمة الترفيه ممتازة مع شاشة قياس 10،2 بوصة، تدعم أنظمة تشغيل الهواتف المختلفة من آبل وأندرويد، الصف الثاني للركاب يوجد به 2 شاشة قياس 12،6 بوصة لتسية الأطفال والركاب خلال الرحلات العائلية الطويلة، تدعم وجوجد 6 منافذ لوصلات ال USB، ونظام صوت قوي BOSE، تأتي بتكييف قوي يوزع الهواء جيدا بالداخل.

قوة أداء Chevrolet Tahoe 2022

محرك تاهو قوي جداً يصل إلى 355 حصان يقدم أداء مبهر على الطرقات القاسية، وتظهر قدراته بسعة 5300 سي سي معدل التسارع 100 كيلو خلال 20 ثانية، 8 سلندر، يدعم قوته ناقل حركة متعدد السرعات 10 أتوماتيك ذلك بالنسبة للطرز الأساسي التي تعمل بالوقود، متاح محرك أخر يعمل بالديزل 3000 سي سي، تصل قوته إلى 277 حصان.

سعر Tahoe 2022

تبدأ الأسعار ب 192،500 ريال للفئة الأساسية ويزيد بالتدريج بين الفئات الخامسه ليكون متوسط السعر 222،300 ريال، أعلى سعر يبلغ 295،700 ريال.