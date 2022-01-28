منافس رانجلر وبقوة.. سيارة فوردبرونكو 2022 في السعودية قاهرة الصحراء الجديدة تعود بمواصفات واسعار جبارة

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عمر شويل - جدة منافس رانجلر وبقوة.. سيارة فوردبرونكو 2022 ، سيارة فوردبرونكو تعد هي السيارة المنافسة لسيارة جيب رانجلر وهي تكون من السيارات القليلة من نوع اس يو في التي تم تصميمها بالتحديد حتى تسير على طرقات المملكة الواعرة، وتتمتع السيارة عن غيرها بالمواصفات والمزايا الذي يريدها كل فرد يرغب القيام بشراء سيارة تسير في جميع أنواع الطرقات، والسيارة تكون متوفر في المملكة من خلال شركة توكيلات الجزيرة وناغي للسيارات، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم أهم مواصفات سيارة فورد برونكو 2022.

منافس رانجلر وبقوة.. سيارة فوردبرونكو 2022

تتمتع هذه السيارة عن غيرها بالتصميم الداخلي والخارجي الأكثر من رائع، كما تم تصميمها في صورة صندوقي وتجاعيد عضلية تبين جميع قدراتها على أصعب الطرقات ويعود الفضل في ذلك إلى إطارات السيارة التي تكون بقياس 35 إنش.

وتأتي بارتفاع أفضل من على الأرض بقياس 11.6 بوصة تعطي العجلات قدرة على تثبيت حافة الاطار بتفريغ الهواء بالإطارات لكي تكون مناسبة للسير على الطرقات الصعبة والوعرة، بالإضافة إلى أنها تتميز بقدرة عبور المياه ويمكن أن تمر من خلال 33.5 بوصة.

أما بالنسبة إلى التصميم الداخلي للسيارة فيأتي بديكور تم صناعته من مواد تتمتع بالجودة والمتانة ليكون لديها القدرة على ملائمة طبيعة البيئة الصحراوية عن طريق مقاومة السيارة للمياه وحالات تقلب الطقس لذلك تتمتع السيارة بأرضية مطاطية بها منافذ تساعد على تسريب مياه الأمطار.

كما أنها مزودة بعمود لتثبيت كافة أجهزة الهواتف الذكية، بجانب وجود مقاعد قابلة للتعديل والمقاعد الخلفية التي تكون قابلة للطي لتزيد مساحة الأمتعة، بجانب أنها تمتلك نظام ترفيهي يعتبر الأحدث من فورد وشاشة بقياس 12 بوصة تقوم بدعم تعديلات من خلال الهواء والملاحة وأنظمة قيادة سبعة تضم الاقتصادي والعادي والرياضي والرملي والصخري وغيرها.

مواصفات سيارة فوردبرونكو

تأتي السيارة ومعها مجموعة عظيمة من المواصفات التي تميزها وتجعلها الأفضل على الطرقات الوعرة ومن أهمها الآتي: