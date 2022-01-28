طرح السيارة الكهربائية الاقتصادية الجبارة قنبلة الموسم الجديد تعمل بشحنة واحدة فالشهر بمواصفات واسعار ممتازة

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عمر شويل - جدة طرح السيارة الكهربائية الاقتصادية الجبارة قنبلة الموسم الجديد ، يترقب الكثير من محبين شراء السيارات الحديثة التعرف على السيارات الكهربائية التي أعدت لعام 2022 وقدمت العديد من الخيارات المختلفة بما يتناسب مع اذواق المستهلكين، والهدف من وجود السيارة عدم انتشا تلوث الهواء، كما تم تصنيع تلك السيارة لكي تعتمد على المحرك الكهربائي دون أن تحتاج للوقود مثل السولار والبنزين لأكثر من 100 عام.

وارتبط تاريخ السيارة بوسائل اختراع بطارية يمكن أن يتم الاعتماد عليها بتخزين كميات مناسبة من الطاقة الكهربائية التي تعطي مسير أفضل للسيارة، بجانب التطور الكبير التي واجهته مصادر الطاقة التقليدية مما جعل التنافس مه تلك السيارة صعب مع مرور الوقت.

طرح السيارة الكهربائية الاقتصادية الجبارة قنبلة الموسم الجديد

هناك العديد من أنواع السيارات الكهربائية ويرغب العديد من الأشخاص التعرف عليها عن قرب ومنها التالي:

سيارة أودي كيو4وسبور تباك إي تورن:

تعتبر من أحد أنواع السيارات الكهربائية في مجموعة سيارات الدفع الرباعي وإي تورن تكون من العلامة التجارية أودي الفاخرة، ويتم وصف السيارة بأنها تكون شبيها لتصميم كوبية بسبب خط السقف المائل المنحني تحتوي على 4 أبواب ويبدأ سعر السيارة من 45 ألف دولار يتم سيرها بالشحن الكامل المقدر بحوالي 402 كيلو متر.

شيفرولية بولنت:

سيارة شيفرولية بوليت هي سيارة الدفع الرباعي جاءت السيارة بعد القيام بعمل التعديلات والتحديثات الشاملة على جميع موديلات شيفرولية بولت الكهربائية ويتشابه الطرازين من جهة الميكانيكية، وتتمتع تلك السيارة بأنها ذات باب خلفي وتدمج السيارة بين الركاب والأمتعة.

بهي تكون سيارة دفع رباعي تأتي بهيكل مرتفع عن الأرض ومقعد خلفي واسع بالإضافة إلى أنها مزودة بتقنية القيادة الشبه ذاتية، وتم تحديد السعر المبدأ لتلك السيارة بنحو 36 ألف و500 دولار.

سيارة هيونداي أيونيك 5

يتم وصف هذه السيارة بأنها سيارة هجينة تقليدية تعمل عن طرق الكهرباء وتكون سيارة هاتشباك صغيرة وتم طرح طراز هيونداي أيونيك بالأسواق كنسخة أولى في حريف 2021 ومن المتوقع بأن تلك النسخة تكون علامة تجارية فرعية كهربائية من هيونداي.

سيارة كيا إي في 6

تتميز هذه السيارة بالتصميم الجذاب والمساحة الداخلية الواسعة، بالإضافة إلى أنها تجمه بين خطوط الهاتشباك والعربة والسيارات الرياضية متنوعة الاستخدامات وقد تم إطلاق السيارة في نهاية العام الماضي بسوق السيارات العالمي.