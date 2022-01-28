وحش الطرق الواعرة.. تويوتا هايلكس 2022 Toyota Hilux الرياضية الفخمة أقوي سيارات تويوتا بمواصفات رائعة

وحش الطراق الواعرة.. تويوتا هايلكس 2022 Toyota Hilux الرياضية قامت شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات وأشهر شركات السيارات اليابانية بتقديم التحفة الفنية سيارة تويوتا هايلكس 2022 التي شكلها الخارجي فاق كل الجمال والأناقة، لمعانها يسحر العيون، وفوق كل هذا تتميز بعدة مواصفات وإمكانيات سيارات الدفع الرباعي القوية التي تسير بكل راحة على الطرق والأراضي الوعرة وتنتشر سيارات الهايلوكس في المملكة العربية السعودية على الأغلب وسنوضح لكم كل التفاصيل الخاصة بسيارة تويوتا الجديدة وأبرز مميزاتها وعيوبها وكذلك أسعارها في سوق السيارات السعودي.

مميزات ومواصفات سيارة تويوتا هايلكس 2022

تصميمها خرافي وجذاب للأنظار فهي مستوحاه من سيارة قديمة تم إصدارها في البرازيل عام 2018.

تحتوي من الأمام على شبك عريض أسود يحتوي من المنتصف على علامة شركة تويوتا بالإنجليزية باللون الفضي ومطلية بالكروم لتزيد من لمعانها.

مقاس جنوط عجلات السيارة الرياضي يبلغ 17 بوصة ومطلي باللون الأسود اللامع كما أنها تحتوي على جنوط عجلات من الخلف مقاسها 18 بوصة.

الألوان المتوفرة من السيارة هي الأحمر والأسود والأبيض.

سعة محرك السيارة تبلغ 2800 سي سي (2.8 لتر) مكونة من 4 أسطوانات والمحرك ديزل.

قوة الموتور تبلغ 201 حصان وأقصى عزم دوران له 500 نيوتن لكل متر.

الموتور يقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات ويعمل بالدفع الخلفي للعجلات.

تحتوي على 5 مقاعد مصنوعة من الجلد الأسود الناعم عالي الجودة والدواسات مصنوعة من مادة الألومنيوم.

مقاس شاشة عرض الوسائط الترفيهية أو المعلوماتية يبلغ 8 بوصة كما أنها تساعد السائق أثناء قيادته.

يبلغ طوال السيارة 5325 مللي متر وعرضها 1855 مللي متر.

أكثر من منفذ يو إس بي.

خاصية البلوتوث.

كشف النقط العمياء في الطريق والدخول الذكي والتشغيل عن بعد.

الفرامل المانعة للانغلاق من النوع ABS.

نظام تثبيت السرعة التكيفي.

عيوب تويوتا هايلكس 2022

لم يتم الإعلان عن أي عيوب في أي مصدر خاص بالسيارة لأنها موديل جديد لم يتم اكتشاف عيوبه إلى الآن.

أسعار تويوتا هايلكس 2022 في سوق السيارات السعودي