فورد تتفوق بقوة على تويوتا هذا العام وتطلق سيارتها الجديدة الجبارة بمواصفات خيالية واسعار تنافسية

قام وكلاء شركة فورد بالإعلان عن اعتزام الشركة على طرح السيارة Mondeo الجديدة بالأسواق، وذلك لكي تنافس سيارات Camry من تويوتا، حيث جاءت السيارة الجديدة من فورد بهيكل أكثر انسيابية وأكبر حجمًا من سيارات Mondeo للجيل السابق، بالإضافة إلى ذلك تم تزيين هيكل السيارة بشبكة أمامية مُضاف إليها بعناصر تداخل فيها اللون الأسود مع الكروم اللامع بصورة مودرن وأنيقة وجذابة.

الهيكل الخارجي للسيارة فورد الجديدة Mondeo

تم إعداد السيارة Mondeo بحيث تكون مزودة ببعض المزايا والخصائص الجديدة، والتي أبرزها ما يلي:

تم تزويد السيارة Mondeo بمصابيح تعمل بتقنية الليد الحديثة.

كما حظيت السيارة بعجلات عريضة بمقدار 19 بوصة.

أيضًا جاء هيكل السيارة كبير الحجم، حيث أن طوله قد بلغ حوالي 493 سم.

بينما جاء العرض قدره تقريبًا 187 سم.

أما المسافة الفاصلة بين محوري العجلات فيبلغ مقدارها حوالي 294 سم.

مقصورة السيارة Mondeo الجديدة من فورد

تم إعداد مقصورة السيارة Mondeo بحيث جاءت متطورة جدًا كالتالي:

تم تزويد المقصورة بشاشة لمس حجمها كبير بحيث تمتد بعرض لوحة القيادة كاملة.

كما يمكن توصيل الشاشة بالهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل iOs، وذلك بطريقة لاسلكية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة فورد بدعم السيارة Mondeo بعدد من أنظمة القيادة التي تناسب أنواع الطرق المختلفة.

إلى جانب ، نظام خاص بحفظ ثبات السيارة عند سيرها على المنحدرات أو مع السرعة الكبيرة.

وكذلك نظام مخصص لتثبيت سرعة السيارة أثناء السفر.

وأيضًا تم إضافة نظام النقطة العمياء؛ وذلك من أجل تفادي وقوع الحوادث.

وأخيرًا، نظام خاص بتشغيل المحرك والتحكم عن بعد في أنظمة التكييف، ومستشعرات المطر والضوء والمسافات أيضًا،

بالإضافة إلى الكاميرات الخلفية والأمامية .

وجدير بالذكر، أن هذه السيارة تعمل بمحركات توربينية للبنزين سعتها لترين، وعزم دورانها 190،وقوة موتورها 238

حصان، وعلبة أوتوماتيكية لها 7 سرعات.

مميزات السيارة