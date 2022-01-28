الواعرة اليابانية “تويوتا سيكويا 2023” بشكلها الجديد ومواصفاتها من الطراز الهجين بالسعودية

تويوتا سيكويا 2023 ، تعد من ضمن قائمة سيارات الدفع الرباعي الرياضية التي يحبها ويفضلها الكثيرون، وذلك لمظهرها المميز والفاخر وقدراتها المميزة وقوتها، فضلاً عن سعتها الكبيرة، وظهرت أولي التسريبات والصور المتميزة للسيارة والتي تندرج ضمن الجيل الثالث من تويوتا، ومن المتوقعة بعض الخبراء العالمين المهتمين بالسيارات اليابانية أن تويوتا سيكويا 2023 سوف تستحوذ علي نسبة مبيعات عالية لمجرد أعلانها وطرحها بالأسواق، واليكم الآن كافة التفاصيل الهامة والسعر المتوقع للواعرة تويوتا سيكويا 2023.

مواصفات تويوتا سيكويا 2023

توع الخبراء أن السيارة من المتوقع استحواذها على اهتمام الكثيرين من الأشخاص المهتمين بالسيارات الرياضية، كذلك مبيعاتها ستستحوذ أهمية عالمية بمجرد أن ينزاح الستار عنها، وذلك لما تحتويه من مواصفات وإمكانيات بالإضافة إلي وجود وسائل السلامة العامة والرفاهية، أليكم مواصفات سيكويا 2023:

يتم طرحها بنسخة هجينه من نوعها وتتشابه مع تندرا

تتميز السيارة بمحرك i-Force Max.

مزودة بمحركين كهربائيين و 6 سلندرات.

تبلغ سعة المحرك 3.5 لتر وبالمقابل يوفر 437 حصانًا.

كما أنها تعمل علي توفيرعزم دوران يبلغ 790 نيوتن متر.

من التسريبات أن بها ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات

تأتي السيارة بنظام دفع رباعي مميز، وتبلغ سرعة السيارة تبلغ 195 كيلومترًا في الساعة.

وزن السيارة 3.5 طن، والإطارات 18 بوصة.

استيعاب السيارة من الداخل يمكنها استيعابها لـ7 أفراد.

تم إطلاق السيارة في فئتين ، كلاهما بمحرك V8.

السيارة متوفرة بنوعين من الدفع الخلفي والدفع الرباعي.

مميزات الرفاهية بسيارة تويوتا سيكويا 2022

تتميز السيارة تويوتا سيكويا 2023 بالكثير من وسائل الرفاهية الحديثة أذ سيتم أطلاقها في الصيف المقبل ومن ابرز الرفاهيات المتواجدة بسيكويا التالي:

تأتي السيارة بوسائد هوائية مقاومة للاصطدام حيث تحيط بجميع جوانب السيارة وجميع الركاب تحتوي السيارة أيضًا على مصدات أمامية وخلفية، بالإضافة إلي وجود خطاف خلفي للقطر في حالات الطوارئ. يحتوي على نظام صوتي بثمانية مكبرات صوت قوية في جميع أنحاء السيارة ، بالإضافة إلى راديو ومشغل أقراص مضغوطة أحادي المقصورة الأمامية بالسيارة يوجد بها فتحات تكييف. بالإضافة إلي وجود فتحات تكييف في المقصورة الخلفية. كما أنها تأتي مع مصابيح هالوجين أمامية قوية. تويوتا سيكويا 2023 ستحتوي علي نظام انذرا ضد السرقات.

سعر سيكويا بالسعودية

من المتعارف عليه أن سعر تويوتا يختلف حسب الطراز الذي تطلقه، حيث بلغ سعر سيكويا بالمملكة العربية السعودية 239438 ريال، وعن سعر السيارة الحديثة تويوتا سيكويا 2033 سيتم الإعلان عن سعرها مع الطرح العالمي لها في الصيف المقبل.