بدون دفعه اولي.. العرض الجبار تقسيط سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 الحديثة على 5 سنوات في السعودية

بدون دفعه اولي.. العرض الجبار تقسيط سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 كشفت شركة تويوتا اليابانية عن سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 التي أصدرتها في أواخر عامنا الماضي 2021 وأعلنتها رسميًا في بدايات عام 2022 الجاري، وكانت هذه النسخة من السيارة قد تم اصدراها مسبقًا في عام 2017 بنسختها القديمة، وتتميز السيارة بعدة مميزات رائعة حيث أنها من أفضل سيارات إس يو في الرياضية متعددة المهام وحجمها متوسط ومناسب لرحلات عائلية تكفي لخمس أفراد بالغين أو أطفال وسنوضح بالتفصيل كل مواصفات وإمكانيات السيارة وأسعارها في السوق.

بدون دفعه اولي.. العرض الجبار تقسيط سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

موتور السيارة يتكون من ست أسطوانات وسعته اللترية مقدارها 4.0 لتر (4000 سي سي).

قوة الموتور تبلغ حوالي 268 حصان ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ذو خمس سرعات مختلفة.

معدل استهلاك البنزين للسيارة يبلغ 9.8 كيلو متر لكل لتر واحد.

قدرة السيارة على السحب تبلغ 2250 كيلو جرام.

تحتوي السيارة على مصدات من الخلف والأمام ومظهرها الخارجي مميز وجذاب.

مصابيح السيارة دائرية نهارية وليلية تعمل بتقنية الـ LED عالية الإضاءة.

مقاس عجلات السيارة يبلغ 17 إنش ومصنوعة من الألومنيوم.

تبلغ أبعاد السيارة من الطول والعرض والارتفاع يبلغ 4670، 1905 و1830 مللي متر.

طول قاعدة عجلات السيارة تبلغ 2690 مللي متر.

مساحة السيارة الداخلية واسعة وتحتوي على خمس مقاعد ومطلية بقماش عالي الجودة.

كما أنها مزودة بمنافذ USB ومداخل AUX وكذلك CD.

وتدعم السيارة خاصية أبل كار بلاي والأندرويد أوتو.

تحتوي على كاميرا من الخلف محيطية ومكبرات صوتية عالية الجودة.

خاصية مراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة TPMS.

التحكم الالكتروني في ثبات السيارة وخاصية الفرامل المانعة للانغلاق.

تحذير السيارة عند الاصطدام الأمامي FCW وخاصية التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

مزودة بوسادتين هوائيتين لحماية الركاب والسائق عند حدوث حوادث أو اصطدامات.

تحتوي على حساسات ركن من الخلف والتحكم في توازن السيارة VSC.

تعمل السيارة بخاصية الدفع الأمامي والخلفي (الدفع الرباعي) للعجلات.

أسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر موديل 2022