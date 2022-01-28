وووحش الموسم.. سيارة كيا موهافي 2022 الجديدة كلياً داخل السوق السعودي بمواصفات وأسعار خرافية

قامت شركة كيا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات بكشف كل مواصفات وأسعار ومميزات سيارة كيا موهافي 2022 ، وتتمتع السيارة بكل ما يمكنك تخيّله وما لا يمكنك من مميزات الأمان والترفيه والتكنولوجيا المتطورة، هيكلها الخارجي جذاب يشعرك بالأهمية وكأنك أحد رجال الأعمال وهي منتشرة بكثرة في المملكة العربية السعودية في جميع أسواق سياراتها وعليها طلب كبير من قبّل المواطنين حيث أنها تلبي جميع حاجاتهم وسفرياتهم إلى المناطق البعيدة والرحلات الطويلة.

أبرز إمكانيات ومميزات سيارة كيا موهافي 2022

تتميز السيارة بعدة إمكانيات ومميزات خارقة تتمثل في كل مما يلي:-

تبلغ سعة موتور السيارة حوالي 3.8 لتر (أي 3800 سي سي) وبقوة حصانية مقدارها حوالي 270 حصان.

بينما عزم دوران السيارة أقصاه حوالي 362 نيوتن لكل متر ويعمل بنظام الدفي الرباعي للعجلات.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 12.7 لتر بينما حجم خزان البنزين يصل إلى 82 لتر.

في غصون 9.8 ثانية تصل السيارة إلى 100 كيلو متر مسافة ابتداءً من نقطة السكون الصفري.

بينما أقصى سرعة للسيارة تبلغ 200 كيو متر لكل ساعة.

تحتوي السيارة على 7 مقاعد مما يمكنها استيعاب حوالي من 7 إلى 9 أفراد بالغة.

أبعاد السيارة الثلاثة من طول وعرض وارتفاع تأتي على الترتيب كالآتي (4.880 – 1915 – 1.810) مثر.

بينما حجم الصندوق الخلفي للسيارة يبلغ 331 لتر وطول قاعدة عجلاتها حوالي 2 متر و895 سم.

تتميز بوجود خاصية تثبيت السيارة الذاتي.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

إنذار السائق عند تعرّض سيارته للسرقة وخاصية الفرامل المساعدة BA.

بينما التوزيع الإكتروني لقوة الفرامل EBD.

أنظمة لمساعدة السيارة عند صعود التلال والمرتفعات.

نظام ISOFIX الخاص بتثبيت مقاعد الأطفال لأمانهم وسلامتهم.

مراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة والاستشعار الذاتي للاصطفاف الخلفي والأمامي.

خاصية القفل المركزي والضوء المزود به صندوق السيارة الخلفي.

تتميز السيارة مزودة بمقاعد قابلة للطي مصنوعة من القماش الفاخر.

مقود السيارة يعمل كهربيًا.

مزودة من الخل بأنظمة تكييف خلفية.

أسعار سيارة كيا موهافي في السوق السعودية

بلغت أسعار السيارة بفئتيها الإثنين في السوق السعودية ما يلي:-