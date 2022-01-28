قاهرة الصحراء الجديدة.. تويوتا تزيح الستار وتطلق أكبر وأكثر سيارة عائلية متطورة بمواصفات وامكانيات خرافية (سيارة المستقبل)

إليكم أهم مواصفات سيارة تويوتا سيكويا 2022 ومميزاتها وعيوبها وأيضًا سنوضح لكم أسعارها في السوق المحلية للسيارات، وهي واحدة من أفضل سيارات تويوتا اليابانية فالمشترين يبحثون أولًا عن السيارات الألمانية واليابانية بشكل كبير نظرًا لكونها من أفضل أنواع السيارات والمزودة بإمكانيات متطورة، وتتميز السيارة باحتوائها على ثلاثة صفوف واسعة ويمكنها استيعاب عدد كبير من الأفراد للقيام برحلات سياحية عائلية لمسافات طويلة وكل هذا سنوضحه في المقال اليوم.

أهم إمكانيات سيارة تويوتا سيكويا 2022

قوة موتور السيارة يبلغ 381 حصان من النوع V8 وهي من فئة سيارات الكروس أوفر.

تتميز بوجود فتحة من السقف بانورامية والنظام الصوتي من النوع ستريو.

بينما مقاس شاشة الوسائط المعلوماتية والترفيهية 7 بوصة وتعمل باللمس.

تعمل مصابيح إضاءة السيارة بتقنية الليد عالية الإضاءة وبتشغيل أوتوماتيكي.

بينما مقاس عجلات السيارة يبلغ 20 بوصة ومصنوعة من المعدن.

تحتوي من الأمام على مصد مزود بعدد من المصابيح الخاصة بالإنارة ضد الضباب.

طول السيارة يبلغ 5.209 مللي متر وعرضها 1.955 مللي متر.

بينما طول قاعدة عجلاتها يبلغ 3.098 مللي متر وارتفاع السيارة 2.029 مللي متر.

بينما الوزن الكلي للسيارة يتراوح بين 2721 كيلو جرام و3311 كيلو جرام.

تدعم خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق.

مراقبة ضغط الهواء على الإطارات.

مميزات سيارة تويوتا سيكويا موديل 2022

قدرة السيارة على السحب كبيرة بالنسبة للسيارات المنافسة لها.

مزودة بمحرك قوي V8 المميز.

بينم حجم شحن السيارة مناسب ومميز.

مزودة بأفضل التقنيات التي تساعد السائق عند القيادة.

بينما يمكنها السير بأريحية على الطرق الغير ممهدة.

عيوب سيارة تويوتا سيكويا موديل 2022

سعر السيارة مرتفع نسبيًا مقارنة بالسيارات التي من نفس فئتها وجيلها.

بينما استهلاكها من الوقود غير اقتصادي بعض الشيء.

تصميمها الخارجي غير مفضل بالنسبة لبعض الأشخاص.

مزودة بنظام معلوماتي غير متطور.

الألوان المتوفرة من السيارة

اللون الأخضر. الرمادي المعدني. السوبر وايت.

أسعار سيارة تويوتا سيكويا الجديدة في الأسواق المحلية