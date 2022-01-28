السيارة الخاطفة للأنظار فورد برونكو رابتور 2022 الجديدة بموصفات ومميزات أكثر من رائعة

أعلنت شركة فورد الألمانية عن سيارتها الخارقة الجديدة فورد برونكو رابتور 2022 المتطورة، وتتميز السيارة بشكل خارجي مميز وجذاب وأعتقد أنه من الصورة واضح كم هي خارقة وخاطفة للأنظار، ومزودة بعجلات قيادة قوية يمكنها السير بكل أريحية على الأراضي الغير ممهدة وثابتة عند السرعات العالية ويرجع ذلك إلى توافق وزنها مع مميزاتها وسعة وقوة محركها، وكل ما يخص السيارة سنقوم بتوضيحه لكم في السطور التالية من مقالنا اليوم.

أهم مواصفات سيارةفورد برونكو رابتور 2022

السيارة مزودة بعد من الوسائد الهوائية في مقاعد الصف الأول فقط لتفادي الحوادث والاصطدامات.

في الصفين الأول والثاني مزودة بعدد من الستائر الهوائية.

أما في الخلف والأمام يوجد حساسات ركن ذاتي للسيارة.

تحتوي السيارة على كاميرا رؤية محيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية يمكن للسائق من خلالها كشف جميع جوانب الطريق.

خاصية كشف النقط العمياء على الطريق وإنذار السائق عند الخروج عن المسار.

أما الفرملة الذاتية ونظام التحذير عن التصادم.

شبك أمامي لونه أسود مزود بأضواء تعمل بتقنية الليد المضيئة.

بينما عجلات القيادة مقاسها يبلغ 17 إنس ومطلية بالألومنيوم اللامع.

بينما مقاس شاشة السيارة لعرض المعلومات والترفيه تبلغ 12 إنش وتعمل بالتاتش.

خاصية التسخين الذاتي للمقاعد الأمامية.

بينما الخلوص الأرضي للسيارة يبلغ 13.1 بوصة.

سعة موتور السيارة تبلغ 3.0 لتر (3000 سي سي) من النوع التيربو.

نوع موتور السيارة V6 القوي والذي يتمتع بعزل جيد للضوضاء الخارجية.

خاصية الدخول الذكي.

دعم خاصيتي Apple Carplay و Android Auto.

أسعار سيارةفورد برونكو رابتور 2022 في أسواق السيارات السعودية

بحسب الفئة يأتي سعر السيارة وجاءت أسعار سيارات فورد برونكو رابتور 2022 كالآتي:-