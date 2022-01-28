مواصفات سيارة جيلي بين راي 2022 واسعارها في الأسواق

استطاعت الشركة الصينية جذب الإنتباه لموديل السيارة جيلي بين راي 2022 داخل السوق السعودي للسيارات، حيث تمتلك السيارة تصميم خارجي رائع تم صنع شبك التهوية الأمامي للسيارة كفكرة مستوحاة من موجات الماء، كما تتوفر السيارة بعدة موديلات لهذا فهي تتناسب مع جميع الفئات العمرية بالإضافة لتوافر وسائل الأمان والسلامة لكل من الركاب والسائق، وسوف نتحدث في هذا المقال عن المواصفات الداخلية والخارجية الخاصة بسيارة جيلي بين راي واسعارها في مصر والسعودية والأمارات والكويت.

مواصفات السيارة جيلي بين راي 2022

تتوفر السيارة جيلي بينراي 2022 بالعديد من الألون منها اللون الأسود/ الأحمر/ الأبيض/ والأزرق، وفيما يلي نوضح بعض مواصفات السيارة:

المواصفات الخارجية

تحتوي السيارة على برنامج ESP والذي يقوم بالثبات الإلكتروني للسيارة.

تعتمد السيارة على نظام الجر الأمامي، كما يبلغ قياس العجلات الخاصة بها إلى 17 بوصة.

السعة الإستيعابية لخزان الوقود الخاص بالسيارة تصل إلى 45 لتر.

المواصفات الداخلية

سعة المحرك للسيارة جيلي بينراي 2022 هي 1000 سي سي تيربو بقوة 134 حصان.

يحتوي ناقل الحركة الأوتوماتيكي على ست سرعات، كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 200/كم خلال الساعة.

تحتوي السيارة على شاشة تعمل باللمس للإستخدام في المعلومات والترفية.

تحتوي السيارة جيلي بينراي 2022 على نظام يقوم بمراقبة ضغط الهواء داخل الإطارات.

تتميز السيارة بمقاعد صنعت من الجلد ويتم التحكم بها بسهولة كهربائياً.

المصابيح الأمامية للسيارة كلاسيكية عبارة عن عدستين لهما نفس الحجم في الصادم الأمامي.

سعر السيارة جيلي بين راي 2022

تتوفر السيارة جيلي بينراي 2022 في الأسواق بإصدارين كما سنوضح فيما يلي اسعار السيارة في بعض الدول العربية: