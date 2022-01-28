سيارة احلامك.. سيارة تويوتا اف جي كروزر toyota fj cruiser 2022 في السعودية بأسعار ومواصفات مناسبة للجميع

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر toyota fj cruiser 2022، من أهم أنواع الشاحنات والتي تتوفر فيها مجموعة من التجهيزات الأساسية والتي تتواجد بالسيارة ولها القدرة على توفير أفضل رحلة قيادة حتى على الطرق الصعبة والمنعرجات العنيفة حيث تتمتع السيارة من موديل إف جي كروزر بالعديد من المميزات والتي من أبرزها المواصفات الخاصة بكل ما يتعلق بالسيارة من أفضل التجهيزات للكماليات والترفيه في داخل السيارة ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نتحدث بالتفصيل عن أهم مواصفات السيارة مع التعرف على أهم المعلومات التي تتعلق بتكلفة الشراء بالسوق المحلي.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

تلك المركبة الفارهة تجمع ما بين روعة التصميم من نوع الكلاسيك وإبداع التصميم بالمقصورة الداخلية والهيكل الخارجي للسيارة، حيث تعتبر السيارة من هذا الموديل من بين أهم الموديلات التي لها العديد من المزايا والتي تتعلق بالمواصفات ومن أهم تلك المواصفات ما نوافيكم بذكره من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة.

موصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

من بين المواصفات الأهم للسيارة ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تتمتع بالقوة في التصميم والهيكل المتين وهذا ما يتيح قوة ثبات علية على الطريق.

محرك السيارة بالسعة ألف وخمسمائة سي سي.

السيارة تتوفر فيها قدرات ميكانيكية تتيح قوة فائقة أثناء السير على التلال والمرتفعات.

تمتلك السيارة جنوط للعجلات يبلغ قياسه سبعة عشر بوصة.

السيارة تحتوي على تجهيزات لراحة الركاب أبرزها مقاعد السيارة المفروشة بخام من المطاط وكذلك المقصورة من الداخل، والتي تعد ميزة من مميزات السيارة.

مميزات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

تتوفر بالسيارة شاشة بحجم سبعة إنش.

متوفر أيضا جهاز مكيف بالريموت كونترول.

السيارة تتوفر فيها نظم قوية لإضاءة بمصابيح من نوع الليد.

الزجاج من الممكن فتحه وغلقه كهربيا.

المرايا من الممكن أن يتم طيها بشكل كهربائي.

منفذ إي يو إكس متوفر بالسيارة.

سعر سيارة تويوتا اف جي كروزر

السعر الخاص بالسيارة يتوقف على مستوى الفئة الخاص بهذا الموديل فالسيارة تبدأ بسعر مائة ستة وأربعين ألف ريال سعودي بالسوق المحلي بالمملكة.