سيارات مستعملة تويوتا بحالات نظيفة للتنازل وأقساط قليلة، هو موضوع يبحث عنه الكثير من السعوديين، ونظام التنازل عن السيارات التي تم شراؤها بالقسط هو نظام شائع وناجح في المملكة وعليه الكثير من الطلب، وتعد السيارات التابعة للعلامة اليابانية هو الاكثر انتشارا في السعودية ويرجع ذلك لنجاح العلامة بفضل الكثير من المزايا التي تأتي بداخل معظم موديلاتها ومن بين أبرز هذه الموديلات كورولا وكامري ويارس سيدان الجبارة والاقتصادية.

سيارات مستعملة تويوتا للتنازل اقل من 850 ريال بدون مقابل

هناك سيارات مستعملة منها سيارة يارس 2022 في جدة، نوع وقود السيارة بنزين، نوع ناقل الحركة هو اتوماتيكي.

وفي الوقت نفسه السياره للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي، القسط الشهري للسيارة هو 842 ريال سعودي.

السيارة على القسط لمدة 60 شهر، تم دفع قسط واحد والمتبقي 59 قسط وهناك دفعة أخيرة للسيارة هي 22 ألف ريال.

السيارة تحتوي على مستشعر كفرات، فرامل مانعة للانغلاق، بالإضافة إلى احتوائها على نظام يحمي ثباتها على الطريق.

تويوتا للتنازل رخيصة بلا مقابل في المملكة العربية السعودية

كذلك هناك يارس 2020 تتبع بنك الراجحي ممشى السيارة هو 90 ألف كيلومتر، محرك السيارة يعمل من خلال وقود البنزين.

وفي الوقت نفسه السيارة للتنازل بدون مقابل، القسط الشهري هو 720 والسعر الشامل هو 69 ألف ريال سعودي.

تم دفع سنة ونصف من قسط السيارة وهي على نظام الـ60 شهر، وتقع السيارة في نجران.

حالة السيارة من البودي والداخلي جيدة بتقييم 8.5 على 10، جميع كماليات السيارة متواجدة بداخلها وتعمل بشكل جيد.

حالات سيارات للتنازل بأقساط رخيصة وحالات متميزة