انخفاض سعر كورولا كروس بنزين بنسبة مفاجأة 100%.. تويوتا رخيصة

تويوتا كورولا كروس 2021 بنزين هي أحد الاختيارات المتميزة للراغبين في امتلاك سيارة كروس أوفر في المملكة العربية السعودية، وهناك أشياء عديدة تحدد تسعير السيارات بعد إنتاجها ومنها المدة ما بين عام تصنيع السيارة والعام الجاري، هذا بالإضافة إلى نزول موديلات جديدة من نفس السيارة من عدمه، وهناك عامل فعال للغاية هو مدى نجاح السيارة مع المستهلكين، كل هذه العوامل قد ترفع اسعار السيارات أو تعرضها للانخفاض.

انخفاض سعر كورولا كروس بنزين بنسبة مفاجأة 100%

تعرضت كورولا كروس 2021 بنزين فئة LE للانخفاض، وأصبح سعرها الحالي جديدة 83 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه كان سعر ذات السيارة بذات المواصفات لدى وكالة تويوتا في السعودية عبداللطيف جميل 84 ألف ريال.

وكان قد تم طرح السيارة للسوق في المملكة العربية السعودية في مطلع عام 2021، ولم تكن هذه السيارة كان قد تم طرحها فيما سبق.

اختلاف جوهري ما بين موديل 2021 من كورولا cross وموديل 2022

موديلات عام 2021 من السيارة المشار إليها كانت تمتلك محركات جميعها يعمل بالبنزين.

وفي الوقت نفسه جميع موديلات عام 2022 تعمل بالوقود الهايبر المنقسم ما بين البنزين والكهرباء.

وامتلتك كورولا cross مزايا أكبر ومنها أن صرفية الوقود أصبحت 23 كيلومتر مقابل حرق لتر واحد من البنزين.

مزايا كورولا كروس وأبرز مواصفاتها في المملكة العربية السعودية

السيارة تحتوي على نظام دخول ذكي سريع.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على مرايات كهربائية لتستعد للاستعمال أو للانغلاق.

خزان الوقود في السيارة بسعة كبيرة هي 36 لتر.

تشغيل المحرك بضغطة واحدة وايقافه كذلك بنفس الضغطة.

السيارة بها مساحات تخزين كبيرة خاصة الشنطة الخلفية فهي بمساحة 407 لتر.

عوامل أمان كورولا cross موديل 2021