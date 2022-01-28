30 الف ريال سعودي أرخص السيارات الحديثة داخل السعودية بمميزاتها ومواصفاتها الرائعة

أرخص السيارات الحديثة داخل السعودية بمميزاتها ومواصفاتها، إذا كنت تعيش في المملكة العربية السعودية وليس لديك سيارة لا انت يمكنك الحصول على سيارة بمميزات عديدة ومميزة عن باقي السيارات وبسعر رخيص جدًا، المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تحتوي على سوق سيارات يمتلك أرخص أنواع السيارات حول العالم وهذا لا يعني أنها ذات موديلات قديمة بل هي سيارات حديثة وبسعر رخيص، أحصل على سيارة متميزة بإمكانيات الموديلات الحديثة السعر الذي ترغب فيه.

أرخص السيارات الحديثة داخل السعودية بمميزاتها ومواصفاتها

سيارة إم جي 360 موديل عام 2018

متوفر من السيارة في الأسواق السعودية فئتين كل منها له مزايا مقابل السعر الزهيد.

الفئة الأولى من السيارة تأتي بمحرك قوته 107 حصان وسعة المحرك 1.5 لتر.

تحتوي على ناقل حركة به 4 سرعات أوتوماتيكي وتتسارع من الصفر حتى 100 كيلو متر خلال 13.7 ثانية.

الفئة الأولى من السيارة بسعر 35900 ريال سعودي.

والفئة الثانية من السيارة تأتي بسعة محرك 1500 سي سي وقوة المحرك أعلى من الفئة الأولي 109 حصان.

الفئة الثانية من السيارة بسعر 45900 ريال سعودي.

سينوفا بايك أي 1 موديل عام 2019

السيارة من ضمن السيارة الصينية المتوفرة في السوق السعودي، التي يتم وضع العديد من عروض التقسيط المنخفضة لها.

تصل السيارة من سرعة الثبات وهي الصفر حتى 100 كيلو متر خلال وقت قصي جدًا وهو 11.5 ثانية.

تستهلك السيارة 4 لتر من الوقود فقط عند السير 50 كيلو متر.

السيارة تعتبر واحدة من ضمن أسرع السيارة حتى تصل لأقصى سرعة لها وهي 208 كم خلال الساعة الواحدة.

عزم دوران السيارة 143 نيوتن متر، قوة المحرك 113 حصان بسعة 1.5 لتر.

الفئة الأولي من السيارة تأتي بسعر 37000 ريال سعودي.

أما الفئة الثانية تأتي بسعر 39000 ريال سعودي.

سيارة ميتسوبيشي ميراج