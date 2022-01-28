أسطورة الطرق الواعرة... سيارة شيفرولية تاهو 2022 بأحداث مميزات ومواصفات و أسعار السيارة الأسطورة

سيارة شيفرولية تاهو 2022 بأحداث مميزات ومواصفات، قد تم الإعلان رسمياً عن سيارة شيفرولية تاهو التب تشتهر بالنوع الكروس أو ذات استخدامات متعددة، وتشتهر بالأسلوب الجديد العصري القوي من جانب التصميم، وقد تمكنت سيارة شيفرولية تاهو بموديل 2022 بالتمتع بباقة متنوعة من التقنيات والتجهيزات فائقة الجودة ووسائل الأمن والأمان الحديثة، ونحن اليوم من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على أبرز التفاصيل التي تتعلق بالنسخة الجديدة لسيارة شيفرولية تاهو بالنسخة المتاحة بالسعودية.

سيارة شيفرولية تاهو 2022 بأحداث مميزات ومواصفات

مواصفات سيار شيفرولية تاهو 2022

تتمتع السيارة بالعديد من المواصفات الرائعة التي جعلت الجميع ينجذب لها لشرائها، إلى جانب وجود الكثير من الكماليات منها الآتي:

تتوفر سيار شيفرولية تاهو بالموديل الجديد 2022 بالكثير من الإمكانيات وخواص الأما والسلامة التي تجعل القائد يشعر بالأمان عند السير على الطرق.

تاهو بالموديل الجديد 2022 بالكثير من الإمكانيات وخواص الأما والسلامة التي تجعل القائد يشعر بالأمان عند السير على الطرق. تحتوي السيارة على فرامل مانعة للانغلاق مع توفير خاصية تثبيت وتحديد السرعة.

كما أنها تحتوي على تقنية تثبيت الفرامل، والتوزيع التلقائي لقوة الفرامل.

من بين أنظمة الأمان الموجود بالسيارة احتوائها على الوسائد الهوائية التي تظهر عند التعرض لحوادث.

كما أن السيارة تتمتع بوجود تقنية تثبيت مقاعد الأطفال بالسيارة، مع توفير حساسات للركن الخلفي،

كما أنها تقوم بمراقبة كافة الأمور التي تحيط بالسيارة.

أما بالنسبة لمحرك السيارة في تحتوي على أنظمة أداء كبيرة على الطرق حيث

أنه يملك سعة 5300 سي سي، كما أنه يعمل بسعة 8 سلندر.

تتمكن السير بكل سهولة على الطرق الواعرة والمنحنيات بشكل ثابت.

مميزات سيارة شيفرولية تاهو

السيارة لديها نظام الدفع الخلفي للعجلات، حيث أنه يمنحها القوة خلال الحركة إلى جانب احتوائها على خزان وقود بسعة 100 لتر.

كما أن السيارة تستهلك نحو 12,3 لتر من الوقود عند السير لمدة 100 كم، وتعمل بناقل حركة أوتوماتيك.

وكما أن ينتج عن الماتور 355 حصان مع توفير عزم دوران نحو 383 نيوتن لكل متر.

كما أنها تنتمى لفئة السيارات العائلية ن السيارة تأتي بمساحة كبيرة من الداخل.

سعر سيارة شيفرولية تاهو 2022 بالسعودية