مواصفات وسعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 داخل السوق السعودي والمصري

بعد العرض الافتراضي الأول، تقدم تويوتا الآن تفاصيل عن لاند كروزر 2022 الجديدة. حيث يأتي عملاق الطرق الوعرة إلى السوق بقوة تصل إلى 415 حصانًا. لطالما كان لعربة ستيشن واجن الكبيرة من سلسلة لاند كروزر من تويوتا تاريخ طويل في ألمانيا. في البلدان الأخرى حول العالم، التي لا ترى أنه مع قيم الاستهلاك القياسية وضريبة ثاني أكسيد الكربون ، تتمتع الرائد الياباني بشعبية مستمرة.

سيارة لاند كروزر 2022

تويوتا لاند كروزر 300 كالرائد الجديد منذ أول محطة لاند كروزر J55، كانت المجموعة الكبيرة من عائلة المركبات على الطرق الوعرة مسؤولة عن طلب الراحة والرفاهية، وآخرها Land Cruiser 200، التي تم بناؤها منذ عام 2007. على عكس الطرادات الفاخرة الكبيرة الأخرى مثل BMW X7 أو كاديلاك إسكاليد، فإن تويوتا دائمًا ما تكون جادة للغاية بشأن موضوع الطرق الوعرة من خلال طراز لاند كروزر الأفضل في فئتها.

مواصفات لاند كروزر 2022

تظل لاند كروزر 300 المعروضة الآن وفية للتقاليد من حيث الشكل.

قطعة ضخمة من السيارات تبدو أكثر قتالية في الجيل الجديد.

شبكة المبرد الضخمة في المقدمة التي ترتفع عموديًا تقريبًا، وغطاء المحرك ذو الشكل الباهظ والخلف الحاد مع المصابيح الخلفية LED الضخمة تشير إلى المطالبة بالقوة.

تواصل مع هيكل سلم تتحدث تويوتا عن منصة مطورة حديثًا تعتمد على TNGA (هندسة تويوتا العالمية الجديدة)، لكنها تظل ذات إطار سلم قوي لسيارة Land Cruiser 300.

ويقال إنها أكثر صلابة بنحو 20 بالمائة من النموذج السابق.

تتوافق الأبعاد مع السابقة، مما يعني أن طولها يبلغ حوالي خمسة أمتار وعرضها حوالي مترين وارتفاع حوالي 1.9 مترًا.

ومع ذلك، فإن الاسم الياباني يخفف الوزن بمقدار 200 كيلوجرام مقارنة بالطراز الأعلى السابق، والذي لا ينبغي أن يكون على الأقل بسبب المحركات الجديدة.

ينتقل الآن محرك بنزين V6 مزدوج الشحن إلى غرفة المحرك.

يحقق محرك التوربو الثنائي سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لتر 415 حصانًا وعزم دوران 650 نيوتن متر.

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سعر لاند كروزر 2022