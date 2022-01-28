نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومميزان بي إم دابليو الفئة الثامنة BMW المحسنة 2022 الوحش الألماني بقوة 625 حصان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومميزان بي إم دابليو الفئة الثامنة BMW المحسنة 2022 من أكثر السيارات بحثاً عبر الشبكة العنكبوتية ومحرك البحث جوجل، حيث يبحث عشاق القوة والشكل الرياضي الجذاب عن أسعار BMW الفئة الثامنة المحسنة، وتعد سيارات BMW الألمانية من أكثر السيارات مبيعاً في الوطن العربي وخاصةً في السعودية، وذلك للمميزات العديدة التي تتميز بها سيارات العملاق الألماني BMW، مميزات لا تنتهي في كل إصدار جديد وفئة جديدة تجد هناك ما يأخذك بعيداً في عالم آخر.

سيارات بي إم دبليو الفئة الثامنة المحسنة بشكلها الرياضي الجذاب تتمتع بالكثير من المميزات، سواء في الشكل الخارجي الرياضي أو سواء من مواصفات المحرك الجبارة، وكذلك المواصفات الداخلية والإمكانيات التي تمتلكها السيارة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال أهم مميزات سيارة BMW الفئة الثامنة المحسنة 2022 وأسعارها.

سيارات بي إم دابليو الفئة الثامنة المحسنة 2022

ازداد البحث بصورة كبيرة عبر محرك البحث جوجل عن مواصفات وأسعار الوحش الألماني BMW الفئة الثامنة المحسنة، ويعد هذا الجيل الجديد من الفئة الثامنة من أهم وأفضل السيارات التي طرحتها شركة BMW الألمانية العملاقة في السوق في الفترة الأخيرة، وتأتي السيارة بنسخة مكشوفة ونسخة الجران كوبيه رباعية الأبواب، واليوم تكشف الشركة عن النسخة المحسنة منها والتي تم إضافة العديد من المميزات الداخلية والخارجية التي تخطف العقول.

مميزات BMW الفئة الثامنة المحسنة

المميزات الخارجية:-

تتمتع السيارة بمصابيح أمامية ذات تصميم جذاب وإضافة لون أسود لامع بداخلها لإضافة مزيد من التميز والأناقة.

شبكة أمامية مضيئة تجعلك في عالم آخر من الذهول.

عجلات رياضية جديدة بقياسات مختلفة تصل إلى 20 بوصة بنسخة M8 الأكثر قوة.

إضافة ألوان جذابة للهيكل تجعلها غاية في الروعة.

المميزات الداخلية:-

تتمتع الفئة الثامنة المحسنة بشاشة جديدة جذابة قياس 12.3 بوصة.

لوحة عدادات رقمية بشكل جذاب قياس 12.3 بوصة.

عجلة قيادة رياضية ونظام صوتي متميز.

مقاعد رياضية مصنوعة من الكاربون فايبر والبلاستيك المقوى.

محرك BMW بي إم دابليو الفئة الثامنة

تتمتع السيارة بمحرك قوي كعادة السيارات الألمانية بوحدة من ثماني أسطوانات سعة 4.4 لتر توين تربو، ويصل قوة المحرك في الفئة المحسنة إلى 625 حصاناً و750 نيوتن متر من عزم الدوران، وتتمتع بناقل حركة أوتماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي للعجلات والمعروف باسم X درايف، وتنطلق السيارة من 0-100 كم\الساعة في 3.2 ثانية، كما أن السرعة القصوى محددة إلكترونياً لزيادة الآمان 250 كم\ساعة، ويمكن أن يتم زيادة السرعة إلى 305 كم\الساعة من خلال حزمة إضافية.

أسعار سيارات BMW الفئة الثامنة المحسنة

يبدأ سعر النسخة الكوبيه من M8 إلى 131.000 دولار أمريكي بالمصري يوازي 2.060.000 ألف جنيه مصري.