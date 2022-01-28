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بنك العروض… تعرف على أسعار السيارات المستعملة والجديدة في السعودية 2022

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك العروض… تعرف على أسعار السيارات المستعملة والجديدة في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك العروض... تعرف على أسعار السيارات المستعملة والجديدة في السعودية 2022 - ثقفني

أسعار السيارات المستعملة والجديدة 2022 في المملكة العربية السعودية، نوفر لكم متابعينا الكرام عبر موقع ثقفني، جديد العروض على السيارات الجديدة والمستعملة في المملكة، حيث يحرص الكثير من محبي شراء السيارات في التعرف على العروض الحديثة التي تقدمها معارض السيارات والشركات المتخصصة في بيع وشراء السيارات الجديدة 1443، وبشكل مستمر يقوم عشاق السيارات الفارهة بالبحث عن أسعار السيارات الجديدة خاصة مع إنطلاق العام الجديد، وهناك الكثير من المواطنين بفضلون شراء السيارات المستعملة بهدف توفير المال أو بهدف الحصول على سيارة يكون سعرها أقل من سعر السيارة الجديدة، وفي هذا المقال نستعرض لكم جميع العروض المعلنة على السيارات.

أسعار السيارات 2022 في السعودية

أسعار السيارات في السعودية 2022، يهتم العملاء والزبائن بمعرفة العروض الجديدة على السيارات في المملكة، وهناك من يرغب في شراء سيارات بثمن أقل من سعر السيارة الأساسي، كما أن هناك من يود الحصول على سيارة جديدة وفارهة تلبى متطلبات الحياة، ولعل قلة الطلب على شراء السيارات يلعب دورا كبيرا في تخفيض أسعار السيارات، حيث أن كثرة العرض وقلة الطلب تؤدي إلى تراجع أسعار السيارات، وتختلف طلبات العملاء بحسب الإمكانية المادية الخاصة بهم، وتوجد الكثير من الموديلات والماركات العالمية في معارض السيارات، أيضا على الجانب الآخر هناك الكثير من الشركات المتخصصة في بيع السيارات المستعملة وهذا بحسب طلبك وبحسب ما ترغب في الحصول عليه.

أسعار السيارات 2022 الجديدة في السعودية

نوفر لكم قائمة بالسيارات الجديدة في السعودية، تشمل هذه القائمة على الأسعار الخاصة بهذه السيارات، ويمكن لك شراء هذه السيارات بالكاش، ومع ذلك فإن العديد من البنوك تقدم خدمة الحصول على السيارات بالتقسيط، ويكون مبلغ القسط الشهري بسيط ولا تحتاج إلى دفعة أولى، ولقد وفرنا لكم في مقالات سابقة العديد من العروض على سيارات التقسيط، والآن نتعرف سويا على أسعار السيارات التي تشمل ماركة تويوتا وهيونداي وغيرها من الماركات العالمية والحديثة.

  • سيارة هيونداي إلنترا 2021 بسعر 63,200 ريال.
  • سيارة تويوتا انوفا 2021 بسعر 90,000 ريال.
  • سيارة تويوتا يارس 2021 بسعر 49,600 ريال.
  • سيارة كيا سيلتوس 2021 بسعر 73,942 ريال.
  • سيارة لكزس RX 2021 بسعر 230,920 ريال.
  • عرض لكزس ES 2021 بسعر 183,540 ريال.
  • عرض تويوتا راف فور 2021 بسعر 89,500 ريال.
  • عرض فورد موستنج 2020 بسعر 179,826 ريال.

أسعار السيارات في السعودية المستعملة 2022

الموديل الخصائص سعة الماتور السعر
سوزوكى سيلاريو 2019 مانيوال / GA 1000 32,500
ميتسوبيشي اتراج 2020 اتوماتيك / GLX Base 1200 34,099
تشانجان V7 2020 اتوماتيك / Standard 1600 36,645
سوزوكى سيلاريو 2019 اتوماتيك / GLX 1000 38,500
سوزوكى سويفت ديزاير 2020 اتوماتيك / GL 1200 40,405
فيات فيورينو 2020 مانيوال / Standard 1400 41,250
تشانجان V7 2020 اتوماتيك / Full Option 1600 41,895
كيا بيكانتو 2020 اتوماتيك / Base 1200 42,620
سوزوكى سويفت ديزاير 2020 اتوماتيك / GLX 1200 44,805
رينو سيمبول 2020 اتوماتيك / PE 1600 44,930
شيرى اريزو 5 2020 اتوماتيك / Luxury 1500 44,930
ام جى 5 2020 اتوماتيك / Base 1500 45,045
كيا بيجاس 2020 اتوماتيك / MPI 1400 45,623
سكودا رابيد 2020 اتوماتيك / Ambition 1600 46,000
فوتون تنلاند 2020 مانيوال / Single Cabin 4X2 2400 46,200
كيا بيجاس 2020 اتوماتيك / MPI Top 1400 47,933
رينو دوكر 2020 مانيوال / Standard 1600 48,395
بى واى دى‬ F3 2020 اتوماتيك / GLX-i 1500 48,400
فورد فيجو 2020 اتوماتيك / Ambient 1500 48,549
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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