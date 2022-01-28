بنك العروض… تعرف على أسعار السيارات المستعملة والجديدة في السعودية 2022

أسعار السيارات المستعملة والجديدة 2022 في المملكة العربية السعودية، نوفر لكم متابعينا الكرام عبر موقع ثقفني، جديد العروض على السيارات الجديدة والمستعملة في المملكة، حيث يحرص الكثير من محبي شراء السيارات في التعرف على العروض الحديثة التي تقدمها معارض السيارات والشركات المتخصصة في بيع وشراء السيارات الجديدة 1443، وبشكل مستمر يقوم عشاق السيارات الفارهة بالبحث عن أسعار السيارات الجديدة خاصة مع إنطلاق العام الجديد، وهناك الكثير من المواطنين بفضلون شراء السيارات المستعملة بهدف توفير المال أو بهدف الحصول على سيارة يكون سعرها أقل من سعر السيارة الجديدة، وفي هذا المقال نستعرض لكم جميع العروض المعلنة على السيارات.

أسعار السيارات 2022 في السعودية

أسعار السيارات في السعودية 2022، يهتم العملاء والزبائن بمعرفة العروض الجديدة على السيارات في المملكة، وهناك من يرغب في شراء سيارات بثمن أقل من سعر السيارة الأساسي، كما أن هناك من يود الحصول على سيارة جديدة وفارهة تلبى متطلبات الحياة، ولعل قلة الطلب على شراء السيارات يلعب دورا كبيرا في تخفيض أسعار السيارات، حيث أن كثرة العرض وقلة الطلب تؤدي إلى تراجع أسعار السيارات، وتختلف طلبات العملاء بحسب الإمكانية المادية الخاصة بهم، وتوجد الكثير من الموديلات والماركات العالمية في معارض السيارات، أيضا على الجانب الآخر هناك الكثير من الشركات المتخصصة في بيع السيارات المستعملة وهذا بحسب طلبك وبحسب ما ترغب في الحصول عليه.

أسعار السيارات 2022 الجديدة في السعودية

نوفر لكم قائمة بالسيارات الجديدة في السعودية، تشمل هذه القائمة على الأسعار الخاصة بهذه السيارات، ويمكن لك شراء هذه السيارات بالكاش، ومع ذلك فإن العديد من البنوك تقدم خدمة الحصول على السيارات بالتقسيط، ويكون مبلغ القسط الشهري بسيط ولا تحتاج إلى دفعة أولى، ولقد وفرنا لكم في مقالات سابقة العديد من العروض على سيارات التقسيط، والآن نتعرف سويا على أسعار السيارات التي تشمل ماركة تويوتا وهيونداي وغيرها من الماركات العالمية والحديثة.

سيارة هيونداي إلنترا 2021 بسعر 63,200 ريال.

سيارة تويوتا انوفا 2021 بسعر 90,000 ريال.

سيارة تويوتا يارس 2021 بسعر 49,600 ريال.

سيارة كيا سيلتوس 2021 بسعر 73,942 ريال.

سيارة لكزس RX 2021 بسعر 230,920 ريال.

عرض لكزس ES 2021 بسعر 183,540 ريال.

عرض تويوتا راف فور 2021 بسعر 89,500 ريال.

عرض فورد موستنج 2020 بسعر 179,826 ريال.

أسعار السيارات في السعودية المستعملة 2022