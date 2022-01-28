أسطورة السيارات.. سيارة كيا كارينز 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام

مواصفات وأسعار سيارة كيا كارينز نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة حيث تعتبر المواصفات الخاصة بالسيارة من أهم ما تتم متابعته من قبل كل من يرغب في الشراء لأي شاحنة، وهنا تجدر الإشارة إلى مواصفات وخصائص تلك السيارة المتميزة والتي لها القدرة على أن تعبر الطرق المنحنية والطرق شديدة التعرج وهذا ما يكون بمنتهى القوة والسلاسة بفضل تجهيزاتها الأفضل لمزيد من أمان السير وقوته على أصعب الطرق ومن خلال الآتي من تلك الفقرات أهم المعلومات عن السيارة وأهم ما يمكن الاستخدام له بالسيارة لمزيد من رفاهية القيادة.

مواصفات وأسعار سيارة كيا كارينز

مواصفات وأسعار سيارة كيا كارينز نتابعها عبر تلك الفقرة حيث تعد السيارة من تلك الماركة الكورية المنشأ من بين أهم ما يتواجد في التوقيت الحالي من أقوى الشاحنات التي تتوفر بالسوق على المستويين المحلي والعالمي، ومن خلال ما يلي عرضا عن أهم المواصفات والتجهيزات بالسيارة.مواصفات سيارة كيا كارينز

مواصفات سيارة كيا كارينز من أهمها ما يلي ذكره من تلك النقاط القادمة:

التصميم بقوة كبيرة تتحمل السير بالطرق الوعرة.

المقصورة من الداخل على اتساع جيد يوفر الراحة للركاب.

تتوفر بألوان عديدة أشهرها الأسود والفضي.

المحرك أربعة يلندر.

المحرك أربعة يلندر. العزم لدوران موتور السيارة يصل لمائتين اثنين وأربعين نيوتن لكل متر.

إنتاج قوة من المحرك تصل لنحو مائة ثمانية وثلاثين حصان.

عوامل للقيادة الآمنة في السيارة

العديد من التجهيزات التي تتوفر فيها كل سبل القيادة الآمنة والتي من أبرزها المكابح التي تعمل بالنظام إي بي إس، مع توفر عدد ستة من الوسائد الهوائية، مع توفير عدد من المقاعد المميزة من خام قوي يتحمل كثرة الاستخدام والمرور بالمنحدرات مع قاعدة العجلات القوية المناسبة بالقياس الأمثل.

سعر سيارة كيا كارينز

سعر سيارة كيا كارينز من أهم ما يتابعه محبي الاطلاع على عالم السيارات، والسوق المحلية تتوفر فيه السيارة بالسعر أربعمائة خمسة وستين ألف جنيهًا مصريًا وبأسواق المملكة السعودية السعر يصل لخمسة وثمانين ألف ريالًا سعوديًا.