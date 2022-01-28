قاهرة الطرق الواعرة.. كيا موهافي 2022 الجديدة سيارة الموسم بمواصفات واسعار ولا في الاحلام

قاهرة الطرق الواعرة.. كيا موهافي 2022 الجديدة سيارة الموسم تم الإعلان على مواصفات سيارة كيا موهافي الجديدة السيارة المميزة بكافة المقاييس، وهذه المواصفات تتميز بأنها تجعل السيارة من أهم وأفضل أنواع السيارات على المستوى العالمي والمحلي، وهذا لأنها تضم مجموعة من الإمكانيات والمواصفات المختلفة التي توفر قدر كبير من الراحة للسائق أثناء قيادته للسيارة في الشوارع المحلية أي شوارع على مستوى العالم العربي والأجنبي، ولهذا فقد نقوم بتوضيح المواصفات الخاصة بالسيارة وأيضا نوضح جميع البيانات المتعلقة بشراء هذه السيارة المميزة.

أهم مواصفات سيارة كيا موهافي

تتوفر السيارة بمجموعة مختلفة من المواصفات التي تجعل الكثير من العملاء يقبلون على شرائها، وقد تتميز بأنها توفر قيادة مريحة لقائد هذه الشاحنة الأفضل وتوفر له أيضا الثبات الكامل على الطريق أثناء القيادة، وهذه المواصفات تتمثل في:

تحتوي السيارة على محرك قوي يصل سعته إلى 2000cc

بالإضافة إلى أنها مزودة بمحرك قوي تصل سعته إلى 275 حصان.

كما أن السيارة تتميز بأنها تعمل بناقل حركي يعمل بشكل أتوماتيكي.

بالإضافة إلى أنها تتحرك بسرعة قصوى تصل إلى 220 كيلو في الساعة الواحدة.

تتميز السيارة بعزم دوران للمحرك المتوفر فيها قدرته 36 نيوتن.

تحتوي السيارة على 8 سرعات مختلفة بالإضافة إلى المحرك القوي الذي يتوفر بسعة 6 سلندر.

مميزات سيارة كيا موهافي

تتميز السيارة بأنها تحتوي على إضاءة ليد مميزة وقوية وجذابة.

بالإضافة إلى أنها مزودة بفتحة تهوية ومكيف.

وتحتوي على مرايا تعمل بشكل أتوماتيكي.

كما أنها مزودة بشاشة تتوفر بمقاس ستة بوصة.

وتحتوي على وسائل الأمان الكاملة والتي تتمثل في الوسائد الهوائية.

بالإضافة إلى الجنوط الخارجي للسيارة والمتوفرة بمقاس 6 بوصة.

كما أن السيارة تضم منفذ يو اس بي ومزودة بمنفذ أي يو اكس.

تحتوي على مقاعد مميز للسيارة مصنوعة من الجلد الطبيعي المميز

بالإضافة إلى أن السيارة تتميز بأنها من أفضل الخيارات التي من الممكن أن يحصل عليها محبي القيادة والسفر بالسيارة

أسعار سيارة كيا موهافي

السيارة متوفرة في السوق السعودي بسعر 136 ألف ريال، ولكن قد تختلف الأسعار على حسب الفئة التي يرغب المستخدم في شرائها