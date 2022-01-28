الفخامة والشياكة...سيارة تويتا كامري 2022 بأحداث مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الخيالية

تويتا كامري 2022 بأحداث مواصفاتها ومميزاتها، تأتي تويتا كامري 2022 بأقوى محرك يصل إلى 203 حصان مع المزيد من التقنيات المميزة والحصرية الذي يسمح بتجربة قيادة ممتعة وتعتبر من أهم السيارات في فئة السيدان، وبها العديد من المواصفات الرائعة التي تزيد الإقبال علي شرائها وفي مقالنا اليوم نتعرف على إمكانيات هذه السيارة بالتفصيل.

تويتا كامري 2022 بأحداث مواصفاتها ومميزاتها

مميزات تويتا كامري 2022

أن هذه السيارة تتميز بمحرك قوي يصل إلى 203 حصان وصندوق للتخزين والشحن يصل إلى 15.10 قدم مكعب مع

وجود نظام حديث للمعلومات ليتوافق مع أنظمة الهواتف الحديثة المدعمة لنظام Andriod Auto, Apple play car, Amazon Alexa

توجد بها العديد من الأنظمة الحديثة في عالم التكنولوجيا القياسية وأن المواد التي صنعت منها المقصورة عالية الجودة وتتميز بالترشيد

في استهلاك الوقود والتصميم الخارجي في أعلى صور الأناقة والشياكة.

توجد بها سقف بانورامي مع وجود نظام حديث للملاحة لكن هذه السيارة تعاني من ضيق المقاعد الخلفية مع وجود مساحة شحن صغيرة.

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022

تمتلك محرك رئيسي inline-4 باتساع 2.5 لتر وقوة تصل إلى 203 حصان ودرجة دوران تصل

إلى 249 نيوتن/متر للموديل الرئيسي والموديل الأعلى مثل XLE, XSE وتمتلك محرك v6

باتساع 3.5 لتر ودرجة دوران تصل إلى 362 نيوتن/متر مع وجود ناقل أوتوماتيكي ب 8 سرعات.

يستطيع المحرك في الموديل الرئيسي من قطع 100 كلمة في 7.6 ثانية لكن محرك v6 يقطع مسافة 100

كلم خلال 5.5 ثانية وتوجد بهذه السيارة شاشة للمعلومات القياسية بمقاس 7 بوصة مع وجود مكبر صوت ومخارج USB وميزة البلوتوث ونقطة اتصال wifi

بالإضافة إلى وجود كاميرا للنظر إلى الناحية الخلفية مع وجود نظام للتحذير مع ميزة لرؤية ركاب العربات والمشاة مع ميزة معرفة المسار.

المصابيح التي توجد في الناحية الأساسي مضيئة بدرجة كبيرة وتتميز هذه السيارة بأن العجلات مصنوعة

من مادة معدنية وتوجد فتحات للتهوية في المقاعد التي تعمل بالكهرباء.

بالإضافة إلى وجود نظام الكباح الذاتي في حالات الحوادث ونظام تحذير من وقوع الحوادث

أو الاصطدام بالعربات وميزة التعرف على إشارات المرور ووجود شاشة عرض على الزجاج في الناحية الأمامية.

سعر سيارة تويتا كامري 2022

تأتي هذه السيارة في الأسواق السعودية بسعر 98700 ريال سعودي وسعرها في دولة الإمارات العربية بسعر 91750 درهم إماراتي.