نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والشياكة…سيارة تويتا كامري 2022 بأحداث مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الخيالية في المقال التالي
عمر شويل - جدة الفخامة والشياكة...سيارة تويتا كامري 2022 بأحداث مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الخيالية - ثقفني
تويتا كامري 2022 بأحداث مواصفاتها ومميزاتها، تأتي تويتا كامري 2022 بأقوى محرك يصل إلى 203 حصان مع المزيد من التقنيات المميزة والحصرية الذي يسمح بتجربة قيادة ممتعة وتعتبر من أهم السيارات في فئة السيدان، وبها العديد من المواصفات الرائعة التي تزيد الإقبال علي شرائها وفي مقالنا اليوم نتعرف على إمكانيات هذه السيارة بالتفصيل.
تويتا كامري 2022 بأحداث مواصفاتها ومميزاتها
مميزات تويتا كامري 2022
- أن هذه السيارة تتميز بمحرك قوي يصل إلى 203 حصان وصندوق للتخزين والشحن يصل إلى 15.10 قدم مكعب مع
- وجود نظام حديث للمعلومات ليتوافق مع أنظمة الهواتف الحديثة المدعمة لنظام Andriod Auto, Apple play car, Amazon Alexa
- توجد بها العديد من الأنظمة الحديثة في عالم التكنولوجيا القياسية وأن المواد التي صنعت منها المقصورة عالية الجودة وتتميز بالترشيد
- في استهلاك الوقود والتصميم الخارجي في أعلى صور الأناقة والشياكة.
- توجد بها سقف بانورامي مع وجود نظام حديث للملاحة لكن هذه السيارة تعاني من ضيق المقاعد الخلفية مع وجود مساحة شحن صغيرة.
مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022
- تمتلك محرك رئيسي inline-4 باتساع 2.5 لتر وقوة تصل إلى 203 حصان ودرجة دوران تصل
- إلى 249 نيوتن/متر للموديل الرئيسي والموديل الأعلى مثل XLE, XSE وتمتلك محرك v6
- باتساع 3.5 لتر ودرجة دوران تصل إلى 362 نيوتن/متر مع وجود ناقل أوتوماتيكي ب 8 سرعات.
- يستطيع المحرك في الموديل الرئيسي من قطع 100 كلمة في 7.6 ثانية لكن محرك v6 يقطع مسافة 100
- كلم خلال 5.5 ثانية وتوجد بهذه السيارة شاشة للمعلومات القياسية بمقاس 7 بوصة مع وجود مكبر صوت ومخارج USB وميزة البلوتوث ونقطة اتصال wifi
- بالإضافة إلى وجود كاميرا للنظر إلى الناحية الخلفية مع وجود نظام للتحذير مع ميزة لرؤية ركاب العربات والمشاة مع ميزة معرفة المسار.
- المصابيح التي توجد في الناحية الأساسي مضيئة بدرجة كبيرة وتتميز هذه السيارة بأن العجلات مصنوعة
- من مادة معدنية وتوجد فتحات للتهوية في المقاعد التي تعمل بالكهرباء.
- بالإضافة إلى وجود نظام الكباح الذاتي في حالات الحوادث ونظام تحذير من وقوع الحوادث
- أو الاصطدام بالعربات وميزة التعرف على إشارات المرور ووجود شاشة عرض على الزجاج في الناحية الأمامية.
سعر سيارة تويتا كامري 2022
تأتي هذه السيارة في الأسواق السعودية بسعر 98700 ريال سعودي وسعرها في دولة الإمارات العربية بسعر 91750 درهم إماراتي.
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