نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض مذهل 14% على تويوتا هايلاندر 2022 الاقتصادية العائلية الأكثر مبيعاً بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض مذهل %14 على تويوتا هايلاندر 2022 الاقتصادية العائلية الأكثر مبيعاً توفير 26 ألف ريال، السيارة المميزة هايلاندر التي تعتبر سيارة اقتصادية من الطراز الأول حيث تمكنك من السير مسافة 19.3 كيلو متر بتقييم ممتاز بلس، محرك هجين إقتصادي رباعي الإسطوانات 2500 سي سي هايبرد قوة 240 حصان يعمل بنظام الدفع الرباعي المستمر و قير أوتوماتيك سي في تي، نتناول اليوم شركة السيارات التي تقدم هذا العرض المميز بالمملكة بالإضافة إلى كافة المواصفات و السعر الجديد لسيارة تويوتا هايلاندر 2022 ال تي دي فل كامل الإقتصادية.

تخفيض %14 على تويوتا هايلاندر 2022 الإقتصادية

انضمت السيارة إلى سلسلة تخفيضات السيارات المقامة في الآونة الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، حيث أصبحت تتوفر لدى مؤسسة عبد اللطيف جميل للسيارات بسعر 166 ألف ريال بدلا من 192 ألف و 50 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض مذهل 14%، تتميز سيارة تويوتا هايلاندر 2022 ال تي دي الإقتصادية فل كامل بكافة مواصفات الأمن و السلامة فرامل ABS، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ايرباج للسائق والراكب 7 وسائد هوائية و عدد 7 احزمة امان.

تويوتا هايلاندر LTD 2022 الإقتصادية

تتميز فئة ال تي دي فل كامل بفتحة سقف بانوراما، إضاءات ليد بالكامل ليد نهاري، انوار ليد عالي واطي وكشافات ضباب امامية ليد، شبك أمامي من الكروم و تطعيمات كروم على كافة أنحاء سيارة تويوتا هايلاندر 2022 ال تي دي هايبرد الإقتصادية فل كامل، تتميز كذلك بعدد اربع حساسات اماميه، جنوط المنيوم مقاس 20 انش، اشارات على المرايا الكهربائية و الطي أوتوماتيك، حنايا عفش، جناح خلفي و مساحة زجاج خلفية، تتميز خلفية السيارة ب انوار ليد خلفيه، عدد اربع حساسات خلفيه، كشافات ضباب خلفية، اربع كاميرات محيطيه 360 درجة، شنطه كهربائيه والتحكم في السيارة عن طريق الريموت.

مزايا هايلاندر 2022 فئة فل كامل

تتميز داخلية السيارة فئة فل كامل بنظام تثبيت السرعة يتم التحكم فيه من خلال المقود بالإضافة إلى التحكم في البلوتوث والنظام الصوتي، زر تشغيل المحرك، نظام ذاكرة للمقاعد، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تتميز سيارة تويوتا هايلاندر 2022 ال تي دي الإقتصادية فل كامل كذلك ب مرايا جانبية كهربائية ومكيف متعدد المناطق بتحكم منفصل بين السائق و الراكب، تتميز كذلك باتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، اتصال بالبلوتوث، آبل كار بلاي و6 مكبرات الصوت.

تتميز فئة ال تي دي كذلك ب ستائر جانبية، مقصورة خشبية، اكسسوارات كروم، شاشة ترفيه تدعم آبل كاربلاي و أندرويد أوتو، تحكم كهربائي بالمقاعد و مقاعد جلد، توفير كافة مواصفات الأمان للسيارة الأكثر مبيعاً نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام حماية من السرقة، نظام تحذير مغادرة المسار، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح لسيارة تويوتا هايلاندر 2022 ال تي دي الإقتصادية فل كامل.