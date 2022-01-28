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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة موديلات متنوعة للتنازل بدون مقابل وبدون سداد رسوم نقل ملكية، توفرت اليوم للتقبيل سيارة هيونداي كونا 2020 فئة سمارت، ماكينة بنزين 4 سلندر سعة 2 لتر مع جيربوكس أوتوماتيكي وعدادها 9000 كيلو متر. تتميز بجنوط مقاس 18 إنش وكشافات ضباب، شاحن لاسلكي وحساسات خلفية وكرسي كهربائي للسائق، زجاج كهربائي وتحكم ثلاثي من خلال عجلة القيادة في مثبت السرعة والبلوتوث والأوامر الصوتية، ، إمكانية الدخول الذكي والتشغيل الذكي وعداد رحلات وغيرها من المواصفات. تم إضافة تظليل عازل حراري للسيارة من شركة جونسون وهي للتنازل تقسيط بدون مقابل عبر بنك البلاد، قيمة القسط الشهري 1346 ريال وعدد الأقساط المدفوعة 12 قسط، الدفعة الأخيرة 23 ألف ريال والسداد المبكر 74 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتنازل دون مقابل

تتوفر للتقبيل بالطايف سيارة تويوتا كورولا مستعمل 2021 الفئة المطورة، ماكينة بنزين 4 سلندر سعة 1.6 لتر مع جيربوكس أوتوماتيك ويصل عدادها إلى 11 ألف كيلو متر. السيارة للتنازل بنظام التقسيط بدون مقابل لنقل الملكية وبدون سداد دفعة أولى وجهة التنازل هي بنك الراجحي، قيمة القسط الشهري 1408 ريال وعدد الأقساط المدفوعة 8 أقساط، تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 21 ألف ريال وقيمة المبلغ كامل 90 ألف ريال. تتميز بتحكم رباعي كامل من خلال الدركسيون، تحكم كهربائي كامل في الأبواب والنوافذ، حساسات ركن خلفية وإشارات انعطاف وغيرها من المواصفات.

توفرت اليوم أيضاً للتنازل سيارة تويوتا راف فور مستعمل 2021 فئة فل كامل، ماكينة 4 سلندر سعة 2 لتر مع جيربوكس أوتوماتيك وعدادها 7500 كيلو متر، تتميز بدبل وجنوط مقاس 18 إنش، شاشه وسطية وحساسات وكاميرا خلفية بالاضافة إلى فتحة سقف، وضعيات مختلفة للقيادة وتحكم من خلال الدركسيون. تم إضافة تظليل وحماية وجهية من جونسون وتلبيس مراتب وأرضيات من دايموند، بالاضافة إلى أنه تم تركيب شاشة أندرويد 10 إنش خارج مبلغ البيع أو التنازل. السيارة للتقبيل بنظام القسط عبر البنك الاهلي، قيمة القسط الشهري 1662 ريال وعدد الأقساط المدفوعة قسطين فقط، تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 51220 ريال بينما تبلغ قيمة السداد المبكر 127 ألف ريال.

تقسيط سيارات مستعملة بدون مقدم

تتوفر للتقبيل بنظام التقسيط بدون مقدم سيارة كيا سيلتوس مستعملة 2021، ماكينة بنزين اقتصادية 4 سلندر سعة 1.6 لتر مع جير أوتوماتيك وعدادها 37 ألف كيلو متر. تتميز بزجاج كهرباء ومقاعد مخمل مع إضاءة ليد أمامي وخلفي وكشافات ضباب أمامية، جنوط كروم مقاس 17 إنش إلى جانب نسافات طين. تتميز كذلك بتشغيل بصمة، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، شاشة مقاس 8 إنش، تحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، البلوتوث والنظام الصوتي.

تتميز السيارة كذلك بجناح خلفي مع تصميم جذاب يحتوي على سقف ومرايات جانبية بلون مختلف، ومن الداخل تم عمل تنجيد بالكامل مع أرضيات من البلاستيك وتم إضافة بطانة داخلية للكبوت. السيارة للتنازل دون مقابل وبدون رسوم من خلال بنك الرياض، قيمة القسط الشهري 1533 ريال وعدد الأقسام المدفوعة 14 قسط، عدد الأقسام المتبقية 46 قسط والدفعة الأخيرة 27 ألف ريال بينما بلغ سعر الكاش 79 ألف ريال.