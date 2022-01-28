تويوتا سيكويا 2023 Toyota Sequoia أفضل سيارة للطرق الصحراوية سعرها ومواصفتها

أعلنت شركة صناعة السيارات العالمية تويوتا عن مفاجآتها لعام 2023 وهي إطلاق سيارة سيارة تويوتا سيكويا 2023 Toyota Sequoia، وتأتي السيارة الجديدة بمواصفات مميزة مما جعلها سيارة متعددة الاستخدامات هي تمتاز بأنها سيارة رياضية وذات تصميم جريء وبذلك سوف تكون اختيار جيد للشباب، كما أن إمكانياتها العالية وقوة متورها يجعلها من أفضل السيارات للطرق الصحراوية وبذلك سوف تكون سيارة مناسبة للعمل والسفر كثيراً، وتمتاز من الداخل بأنها واسعة مما يجعلها تسع العديد من الأفراد وبذلك أيضًا سوف تكون مناسبة جداً للعائلة، إذا كنت تريد معرفة مواصفات سيارة تويوتا سيكويا 2023 Toyota Sequoia وسعرها تابع السطور القادمة.

مواصفات ومميزات تويوتا سيكويا 2023 Toyota Sequoia

تتميز أبواب السيارة بوجود الواح وذلك لمنع صوت الهواء الذي يصدر إزعاج أثناء السفر، كما يتميز الباب الخلفي بفتح كهربائي بدون استخدام اليد.

كما تم طلاء عجلات السيارة بمادة الكروم والتي تجعل عجل السيارة قادر على المشي في الطرق الواعرة والمنحدرات أما عن المقاس تأتي السيارة بعجلات مقاس 22 بوصة.

ولا ننسي ميزة نظام Multi-Terrain Select الذي يساعد في التحكم في الدوران الخاص بالعجلات مما يجعل التحكم في الطرق المنحدرة والنزول الحاد أمر سهل. كما يأتي نظام التحكم في الزحف أيضًا بشكل قياسي ، حيث يعمل كمثبت للسرعة على الطرق الوعرة

تضم السيارة شاشة مقاس 14 بوضة ذات تقنية عالية، وهناك أيضًا مساعد تويوتا الذكي الذي يسمح لك بإعطاء الأوامر الصوتية فقط قول “Hey، Toyota”. تتميز التقنية الجديدة أيضًا باتصال بيانات 4G (عبر الاشتراك) الذي يعمل على تشغيل نقطة اتصال Wi-Fi.

القيادة في سيارة تويوتا الجديدة ممتعة جدا ومناسبة للجميع حيث انها اقدم ميزة أختياروضع القيادة هي ميزة جديدة في سيارة سيكويا ،وهناك أوضاع قيادة مختلفة، وتتضمن الإعدادات القياسية Eco و Normal و Sport. كما أنها توفر نظام التعليق الهوائي للتحكم في الارتفاع الخلفي للسيارة.

لقد تم تحسين الرؤية في سيكويا حيث تم تزويد السيارة بالعديد من الكاميرات ، والتي تعمل على عرض زوايا خارجية متعددة يمكن رؤيتها من شاشة اللمس المتوفرة مقاس 14 بوصة أو مرآة الرؤية الخلفية للشاشة الرقمية المتوفرة.

قوة محرك سيارة سيارة تويوتا سيكويا

تأتي السيارة بمحرك i-Force Max المعروف بقوة الأداء ذو الشاحن التوربيني المزدوج سداسي الأسطوانات، والذي يعمل على زيادة عزم الدوران بنسبة 45٪ مقارنة بمحرك V8 القديم ، ويعمل المحرك بقوة 437 حصانًا و 583 رطلاً، ويعمل توفير بـ10 سرعات مختلفة كما تبلغ سعة المحرك 3.5 لتر.

أسعار سيارة تويوتا سيكويا 2023 Toyota Sequoia في السعودية

تأتي السيارة بخمس إصدرات وكل إصدار سعر مختلف سوف نذكرها جميعًا.