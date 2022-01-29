31 الف ريال سعودي أقوي وأرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية 2022 بأسعار خيالية

31 الف ريال سعودي أقوي وأرخص أنواع السيارات الحديثة، أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية أن المملكة العربية السعودية تعرض مجموعة من السيارات حسب متطلبات العملاء عند قدومهم لشراء السيارة فالبعض يسعى إلى التقنيات الجديدة والصناعة الجيدة ولا يهتمون بالسعر وهناك من يهتم بالسعر في البداية حتي وأن كانت الجودة ليست عالية للسيارة، وفي مقالنا اليوم نعرض مجموعة من السيارات القليلة الثمن في المملكة العربية السعودية.

31 الف ريال سعودي أقوي وأرخص أنواع السيارات الحديثة

يوجد مجموعة من السيارات المنخفضة الثمن داخل السعودية وذلك لتناسب كل الطبقات والفئات

لأن معظم الأفراد داخل السعودية لا يملكون سوى دخلهم الشهري، بالإضافة إلى المسئوليات الاجتماعية الملقاة على عاتقهم.

أن من أهم أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية هي

سيارة ستروين برلنجو فيأتي سعرها 97 ألف ريال سعودي

ويوجد بها أكثر من شكل منها ستروين برلنجو 2021م وذلك بقوة 1.6 cargo van m/t

النوع الثاني ستروين برلنجو passenger van 2021

أسعار رخيصة في السعودية

تأتي أسعار سيارة نيسان التيما موديل2017 في السعودي

سيارة نيسان التيما S2 2017

يصل سعر سيارة نيسان التيما S2 2017 في السعودية 75.900 ريال سعودي .

وسعر سيارة نيسان التيما S1 2017

كما يصل سعر سيرة نيسان التيما S1 2017 76.700 ريال سعودي .

سيارة نيسان التيما SV 2017

ويصل سعر سيارة نيسان التيما SV 2017 84.900 ريال سعودي .

وسعر سيارة هيونداي النترا 2016

يصل سعر سيارة هيونداي النترا موديل 2016 في السعودية 31.000 ريال سعودي .

هيونداي النترا 2022 في المملكة العربية السعودية 83.300 ريال سعودي .

أسعار سيارات 2021