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عمر شويل - جدة 31 الف ريال سعودي أقوي وأرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية 2022 بأسعار خيالية - ثقفني
31 الف ريال سعودي أقوي وأرخص أنواع السيارات الحديثة، أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية أن المملكة العربية السعودية تعرض مجموعة من السيارات حسب متطلبات العملاء عند قدومهم لشراء السيارة فالبعض يسعى إلى التقنيات الجديدة والصناعة الجيدة ولا يهتمون بالسعر وهناك من يهتم بالسعر في البداية حتي وأن كانت الجودة ليست عالية للسيارة، وفي مقالنا اليوم نعرض مجموعة من السيارات القليلة الثمن في المملكة العربية السعودية.
31 الف ريال سعودي أقوي وأرخص أنواع السيارات الحديثة
- يوجد مجموعة من السيارات المنخفضة الثمن داخل السعودية وذلك لتناسب كل الطبقات والفئات
- لأن معظم الأفراد داخل السعودية لا يملكون سوى دخلهم الشهري، بالإضافة إلى المسئوليات الاجتماعية الملقاة على عاتقهم.
- أن من أهم أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية هي
سيارة ستروين برلنجو فيأتي سعرها 97 ألف ريال سعودي
- ويوجد بها أكثر من شكل منها ستروين برلنجو 2021م وذلك بقوة 1.6 cargo van m/t
- النوع الثاني ستروين برلنجو passenger van 2021
أسعار رخيصة في السعودية
- تأتي أسعار سيارة نيسان التيما موديل2017 في السعودي
سيارة نيسان التيما S2 2017
- يصل سعر سيارة نيسان التيما S2 2017 في السعودية 75.900 ريال سعودي .
وسعر سيارة نيسان التيما S1 2017
- كما يصل سعر سيرة نيسان التيما S1 2017 76.700 ريال سعودي .
سيارة نيسان التيما SV 2017
- ويصل سعر سيارة نيسان التيما SV 2017 84.900 ريال سعودي .
- وسعر سيارة هيونداي النترا 2016
- يصل سعر سيارة هيونداي النترا موديل 2016 في السعودية 31.000 ريال سعودي .
- هيونداي النترا 2022 في المملكة العربية السعودية 83.300 ريال سعودي .
أسعار سيارات 2021
- تأتي سعر سيارة جيلي جي سي 2021 داخل المملكة العربية السعودية بمبلغ 31000 ريال سعودي.
- سعر سيارة سوزوكي celerio 2021 داخل المملكة العربية السعودية بمبلغ 32500 ريال سعودي.
- يأتي سعر أودي أي 2021 داخل المملكة العربية السعودية بمبلغ 34500 ريال سعودي
- وسعر سيارة أم جي 360 لعام 2021 بسعر 33000 ريال سعودي.
- وسعر سيارة أم جي zs داخل المملكة العربية السعودية 43000 ريال سعودي موديل2021
- من الجدير بالذكر أن سبب قلة أسعار السيارات داخل المملكة العربية السعودية لأن أكثر الأفراد سعيا لشراء السيارات
- هم الموظفين في الشركات الخاصة وأيضا زيادة أسعار النفط والطاقة ووجود منافسة شرسة بين شركات السيارات.
- لذلك تقدم كل منها أفضل السيارات بأقل تكلفة ممكنة بالإضافة إلى تأثر السعودية بكل التغيرات السياسية التي طرأت عليها خلال العام السابقة.
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