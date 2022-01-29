ملكة السيارات.. سيارة هيونداي اكسنت 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية

مواصفات سيارة هيونداي اكسنت نتناولها بمزيد من الشرح والتوضيح حيث تعد التجهيزات الخاصة بالسيارة من أي نوع ومواصفاتها بشكل عام من أهم ما يرغب في التعرف عليه كل عميل قبل أن يقدم على شرائها لذا نقدم وصفا تفصيليا من خلال تلك السطور القادمة ، حيث تعتبر لسيارة من الموديل العالمي هيونداي أكسنت من بين أبرز الموديلات الأكثر انتشارا بالسوق العالمية والمحلية لجودة موديلها فضلات عن العديد من التجهيزات لقيادة أكثر أمنا للسير على مختلف الطرق الوعرة مرورا بأصعب المنعرجات التي من الممكن أن تجتازها السيرة وبمنتهى الكفاءة وإليكم عبر الآتي أهم المعلومات عن السيارة ومواصفاتها وسعر الشراء لها.

مواصفات سيارة هيونداي اكسنت

مواصفات سيارة هيونداي اكسنت نتطرق لها عبر ما يلي لما تتمتع به السيارة من شهرة اجتاحت الأسواق العالمية والمحلية نظرا لجودة التصنيع العالية والمقدمة من خبراء هيونداي لأفضل موديل من الممكن قيادته بمختلف الطرق، والمتمتع بالمواصفات الآتية:

مواصفات سيارة هيونداي اكسنت

مواصفات سيارة هيونداي اكسنت نتعرف عليها مروراً بهذه السطور

مواصفات سيارة هيونداي اكسنت من أهمها وأبرزها قوة التصميم عالي الجودة من حيث خام هيكل السيارة شديد الصلابة.

القوة المنتجة عبر هذا المحرك للسيارة يصل لنحو تسعة وتسعين حصانا.

السيارة يصل محكها لعزم دوران يبلغ مائة اثنين وثلاثين نيوتن لكل متر.

السيارة محركها بالسعة ألف وأربعمائة سي سي.

الناقل الخاص بالسرعات من النوع الأوتوماتيكي.

الناقل الخاص بالسرعات من النوع الأوتوماتيكي. التسارع الخاص بالسيارة تصل له بغضون إحدى عشر ثانية.

السعة الخاصة بالشنطة الخلفية تصل لنحو أربعمائة وثمانين لتر.

تجهيزات للأمان بالسيارة هيونداي اكسنت

الوسائد الهوائية موجودة بالسيارة الارتطامات.

السيارة تتوفر فيها المقاعد المريحة من خام عالي الجودة من الجلد.

السيارة تتمتع بالمكابح القوية والتي تعمل بالنظام الإلكتروني إي بي دي.

سعر سيارة هيونداي اكسنت

السعر الخاص بالسيارة من نوع هيونداي أكسنت وفقا للفئة المنتمي لها الموديل والسعر بالسوق المحلية مئتين وستين ألف جنيه وما يوازيه حوالي خمسين ألف ريال سعودي موجودة في جميع معارض المملكة