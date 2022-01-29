31  الف ريال سعودي أحدث وأرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية 2022 بمواصفات ومميزات جبارة

31 الف ريال سعودي أحدث وأرخص أنواع السيارات الحديثة، حيث أن المزيد من السيارات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية تنتج حسب متطلبات العملاء ووفق الظروف الاجتماعية المتاحة للأفراد داخل المملكة، ويوجد العديد من المعارض الخاصة ببيع السيارات بالعديد من الموديلات المناسبة لجميع الفئات والطبقات، لذلك سوف نسرد لكم في مقالنا اليوم مجموعة من السيارات المنخفضة الثمن داخل السعودية.

31 الف ريال سعودي أحدث وأرخص أنواع السيارات الحديثة

أن العديد من الأفراد الذين يسعون إلى اقتناء سيارة يرغبون في إضافة العديد من الإمكانيات الحديثة ومن هذه هم السيارات كالآتي:

سيارة أريزو في السعودية

حيث تعد هذه السيارة من أكثر السيارات المميزة التي توجد بها شبك أمامي وناقل حركة أوتوماتيكي .

وذلك ب 7 سرعات مع وجود فرامل آمنة تحول دون الانغلاق وتلك السيارة تكون في .

أوائل السيارات المنافسة لسيارات تويوتا الجديدة وتأتي سعرها 35 ألف ريال سعودي.

سيارة هافال الصينية في السعودية

تعد هذه السيارة من أقل السيارات ثمنا في السعودية وهي من أنتاج عام 2022 .

وتعد من السيارات الراقية العظيمة في عالم السيارات وتمتلك محرك قوي يصل سعته إلى1.5 لتر .

وتصل قوته إلى110حصان ويأتي سعرها 85 ألف ريال سعودي.

سيارة شانجان في السعودية

أن هذه السيارة من السيارات المتميزة وهي من أنواع السيارات الشبابية لأن قيمتها المالية منخفضة.

فيصل سعرها إلى44 ألف ريال سعودي وتتميز بالترشيد في استهلاك الوقود مع العديد من الامتيازات العديدة.

ميتسوبيشي اتراج في السعودية

تعد هذه السيارة من أهم السيارات التي تحافظ على البيئة وتتميز بالاستهلاك الرشيد للوقود لكل 12 كيلو تأخذ لتر من الوقود.

وتمتلك محرك قوي يصل سعته إلى1.2 لتر وتصل قوته إلى102 حصان ودرجة دوران يصل إلى100 نيوتن/متر .

ويأتي سعر السيارة في المملكة العربية السعودية 31 ألف ريال سعودي وتستطيع الوصول لمسافة 170 كيلو بمقياس 6.4 ثانية.

سيارة جيلي ايمجراند في السعودية.

حيث أن هذه السيارة تأتي ضمن أنواع سيارات سيدان ويصل سعرها في المملكة العربية السعودية إلى37 ألف ريال سعودي.

سيارة شيفروليه سبارك موديل LS 2022 في السعودية