مفاجات خيالية في عروض تقسيط تويوتا لاند كروزر في السعودية 1443

عروض تقسيط تويوتا لاند كروزر في السعودية يقبل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية على شراء السيارات بتصميمات أكثر جاذبية، وتختلف أسعار السيارات تبعََا لما تدعمه السيارة من امكانيات ومواصفات وتختلف الأسعار تبعََا لذلك ويبحث الكثير عن أنظمة تقسيط تمكنهم من شراء سيارة أحلامهم، وفي السطور القادمة نذكر لكم عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر، ونتابع معكم التفاصيل الكاملة حول السيارة الجديدة تويوتا لاند كروزر التي أبهرت الجميع في المملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية.

أقوى عروض تقسيط سيارات تويوتا لاند كروزر

أولََا: العروض المقدمة من شركة عبداللطيف جميل

تقدم شركة عبداللطيف جميل خدمة تمويل السيارات لعملائها والحصول عليها بسهولة ويسر، وذلك من خلال أنظمة تقسيط على 60 شهر، ومعدل فائدة 40٪، وتكون الفائدة السنوية 24٪، ويضاف عليها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 42.230 ريال سعودي، على أن يتم دفع مبلغ مقدم يحدد على أساسه قيمة الأقساط، وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة من الأقساط مبلغ 84.240 ريال سعودي.

ثانيََا: العروض المقدمة من شركة موتري

تقدم شركة موتري لعملائها عروض قوية لتقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر صالون GXR 2 V8, GXR3 V6 كالتالي:

سيارة لاند كروزر صالون GXR 2V8

يبدأ سعر السيارة من 231.800 ريال سعودي

يمكن تقسيطها على 5 أعوام.

القسط الشهري 4636 ريال سعودي بدون دفع مقدم.

الدفعة الأخيرة تبلغ 241.500 ريال سعودي.

سيارة لاند كروزر صالون GXR 3V6

سعر السيارة 228.800 ريال سعودي

يمكن تقسيط سعر السيارة على 5 أعوام.

القسط الشهري يبلغ 4260 ريال سعودي، بدون دفع مقدم.

تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة مبلغ 89.873 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

تتميز سيارة تويوتا لاند كروزر بالعديد من المواصفات أبرزها ما يلي:

مجهزة بكافة أنظمة الدفع الرباعي.

يوجد بها العديد من الوسائد الهوائية.

تستطيع السير في الأماكن الوعرة والرملية بأمان.

تحتوي سيارة تويوتا لاند كروزر على مقومات الأمن والسلامة.

تمنح قيادة سهلة وبسيطة.

تدعم سيارة تويوتا لاند كروزر قوة عزم دوران عالية تصل 385 نيوتن/متر.

تعمل أبواب السيارة بالكهرباء.

تحتوي على 8 مقاعد.

تحتوي على شاشة 9 انش.

يوجد بها 14 سماعة.

بها فتحة سقف.