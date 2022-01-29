الغندورة وصلت السعودية...سيارة تويوتا كامري 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات خيالية وأسعار ولا في الأحلام

سيارة تويوتا كامري 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات خيالية، تأتي سيارة تويوتا كامري 2022 في قائمة سيارات السيدان التي تتيح تجربة قيادة مميزة والعديد من تقنيات الأمان مع الترشيد في استهلاك الوقود لكن من أهم عيوبها حملها لصندوق صغير للتخزين وبها العديد من الكماليات للرفاهية وأنظمة أمان عالية، وفي مقالنا اليوم نعرض تفاصيل سيارة تويوتا كامري مع ذكر أهم مميزاتها.

سيارة تويوتا كامري 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات خيالية

قد تتميز سيارة تويوتا كامري 2022 بالعديد من المواصفات ومميزات التى قد تميزها عن غيرها من السيارت والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم مميزات ومواصفات سيارة تويوتا كامري 2022

مميزات سيارة تويوتا كامري 2022

تعتبر سيارة تويتا كامري 2022 ن أهم السيارات متوسطة الحجم التي تتمتع بالمعالجة الجيدة وإمكانية القيام بتجربة قيادة مميزة.

ن أهم السيارات متوسطة الحجم التي تتمتع بالمعالجة الجيدة وإمكانية القيام بتجربة قيادة مميزة. وأن هذه السيارة من أوائل السيارات العائلية وتوجد بها من الداخل مقاعد تكفي لخمس أفراد مع الاتساع في المقاعد.

بالرغم من أن مقصورة تويوتا كامري 2022 بها ضوضاء عالية لكنها مصنوعة من مواد عالية الجودة .

وأن المقاعد الأمامية تعمل بالكهرباء وتكفي لمساحة 14.1 قدم مكعب للتخزين.

هي أقل مساحة في فئات السيارات السيدان وأن منظومة الترفيه والمتعة في هذه السيارة تعمل من خلال شاشة حديثة .

مقاسها 7 بوصة ومكبر صوت وابل كاربلاري ويوجد بها نقطة اتصال wifi ومخرج USB وبلوتوث.

مع وجود شاشة بمقاس 8 بوصة ومنفذين ل USB وراديوHD وبرنامج صوتي ب 9 مكبرات للصوت.

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022

تمتلك سيارة تويوتا كامري 2022 محرك رباعي الأسطوانات باتساع 2.5 لتر والذي يعمل بقوة 176،178 حصان.

محرك رباعي الأسطوانات باتساع 2.5 لتر والذي يعمل بقوة 176،178 حصان. وتمتلك محرك باتساع ست أسطوانات باتساع 3.5 لتربقوة تصل إلى298 حصان.

إذا كان القائد يريد إضافة بعض الإمكانيات يمكن وضع ناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من ثمن سرعات مع أربع سلندرات باتساع 2500 سي سي بقوة تصل إلى178 حصان وسبع سلندرات باتساع 3500 سي سي بقوة تصل إلى298 حصان وأربع سلندرات هجين باتساع 2500 سي سي بقوة تصل إلى176 حصان.

أسعار تويوتا كامري 2022