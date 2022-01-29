السيارة العائلية... سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 بمميزاتها ومواصفاتها الرهيبة وأسعارها في بعض الدول

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 بمميزاتها، تعد سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 من سيارات الكروس أوفر حيث تتسع السيارة لحوالي خمس أو سبع ركاب كما أن السيارة صناعة صينية وهي إنتاج مشروع مشترك بين شركه جنرال موتورز وشركه saic الصينية بالإضافة إلى تعاون شركة صينية أخرى هي wuling وتعد سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 مشابها جدا لسيارة باجون 530.

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 بمميزاتها

مواصفات سيارة شيفروليه كابتيفا 2022

تصل طول قاعده العجلات في سيارة شيفروليه كابتيفا إلى 2750 مليمتر بينما يتراوح طول السيارة ما بين 4715 مليمتر ألي 4655 مليمتر في بعض فئاتها المتوفرة.

إلى 2750 مليمتر بينما يتراوح طول السيارة ما بين 4715 مليمتر ألي 4655 مليمتر في بعض فئاتها المتوفرة. يبلغ عرض سيارة شيفروليه كابتيفا 1835 مليمتر بينما ترتفع عن الأرض بمقدار 1760 مليمتر.

وتضم في فئاتها المختلفة وزن يتراوح ما بين 1520 إلى 1630 كيلو جرام.

تحتوي السيارة على عجلات ألومنيوم بمقاس 17 انش السيارة تحتوي على محرك مكون من أربع أسطوانات.

يعمل بقوه 149 حصان كما يبلغ عزم دوران 255 نيوتن لكل متر.

تبلغ سعه المحرك 1.5 لتر، وتعمل السيارة بواسطه نظام الدفع الأمامي للعجلات.

اقصي سرعه تسير بها السيارة هي 190 كيلو متر في الساعة الواحدة كم تستهلك السيارة وقود بمعدل 7.5 لتر كل 100 كيلو متر.

مميزات سيارة شيفروليه كابتيفا 2022

يمكن التحكم في مقعد السائق في 6 اتجاهات مختلفة كما تحتوي السيارة على كاميرا خلفيه المراقبة الطريق بالإضافة إلى حساسات للركن الخلفي.

تشتمل على نوافذ كهربائية التحكم كما يمكن دخول السيارة بدون مفتاح بها نظام صوتي مكون من اربع

سماعات كما يوجد بها مد كيف يمكن التحكم فيه يدويا وتحتوي على وسائد هوائية أمامية وجانبية كما تدعم

خاصية مساعده السائق في صعود المرتفعات وتشتمل على نظام مراقبه ضغط الهواء في الإطارات بالسيارة تتوفر

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 من ثلاث فئات وهي فئات Ls ستاندرد القياسية وفئة premier وفئة LT نص فل

أسعار سيارة شيفروليه كابتيفا 2022