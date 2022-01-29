للطرقات الواعرة.. فورد برونكو رابتور 2022 الجديدة خاطفة الانظار بمواصفاتها واسعارها

للطرقات الواعرة.. فورد برونكو رابتور 2022 الجديدة خاطفة الانظارسيارات فورد برونكو رابتور واحدة من أهم السيارات المشهورة خلال هذه الفترة بالإصدار الجديد والمميز الذي يحتوي على مجموعة من الإمكانيات والتقنيات المختلفة التي نقوم بتوضيحها بشكل مفصل في هذا المقال، حيث أنها من السيارات التي حققت شهرة هائلة وسط السيارات الموجودة على مستوى العالم أجمع، فهي مودة بالإمكانيات المختلفة التي جعلت السيارة تحتل المكانة العالية بين غيرها من السيارات على مستوى العالم العربي والأجنبي.

الهيكل الخارجي ل سيارات فورد برونكو رابتور

سيارة فورد برونكو الجديدة الإصدار 2022 من السيارات المزودة بالوسائد الهوائية التي تتوفر في الصفوف الأمامية من السيارة والصفوف الخلفية أيضا

بالإضافة إلى أنه مزودة بإمكانية الفرملة القوية في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى نظام كشف النقطة العمياء الموجودة في السيارة من الأمام.

وتحتوي أيضا على كاميرا متوفرة من أجل توفير الرؤية الكاملة بدرجة 360 درجة، بالإضافة إلى نظام التحذير المميز والفعا للغاية الذي يتم استعماله من قبل القائد.

كما انه تتميز بالشكل الخارجي الراقي والأنيق الذي يجعل السيارة مقربة إلى قلب الكثير من محبي القيادة.

مواصفات سيارات فورد برونكو رابتور