نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للطرقات الواعرة.. فورد برونكو رابتور 2022 الجديدة خاطفة الانظار بمواصفاتها واسعارها في المقال التالي
عمر شويل - جدة للطرقات الواعرة.. فورد برونكو رابتور 2022 الجديدة خاطفة الانظار بمواصفاتها واسعارها - ثقفني
للطرقات الواعرة.. فورد برونكو رابتور 2022 الجديدة خاطفة الانظارسيارات فورد برونكو رابتور واحدة من أهم السيارات المشهورة خلال هذه الفترة بالإصدار الجديد والمميز الذي يحتوي على مجموعة من الإمكانيات والتقنيات المختلفة التي نقوم بتوضيحها بشكل مفصل في هذا المقال، حيث أنها من السيارات التي حققت شهرة هائلة وسط السيارات الموجودة على مستوى العالم أجمع، فهي مودة بالإمكانيات المختلفة التي جعلت السيارة تحتل المكانة العالية بين غيرها من السيارات على مستوى العالم العربي والأجنبي.
الهيكل الخارجي ل سيارات فورد برونكو رابتور
- سيارة فورد برونكو الجديدة الإصدار 2022 من السيارات المزودة بالوسائد الهوائية التي تتوفر في الصفوف الأمامية من السيارة والصفوف الخلفية أيضا
- بالإضافة إلى أنه مزودة بإمكانية الفرملة القوية في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى نظام كشف النقطة العمياء الموجودة في السيارة من الأمام.
- وتحتوي أيضا على كاميرا متوفرة من أجل توفير الرؤية الكاملة بدرجة 360 درجة، بالإضافة إلى نظام التحذير المميز والفعا للغاية الذي يتم استعماله من قبل القائد.
- كما انه تتميز بالشكل الخارجي الراقي والأنيق الذي يجعل السيارة مقربة إلى قلب الكثير من محبي القيادة.
مواصفات سيارات فورد برونكو رابتور
- تتوفر السيارة بمجموعة مختلفة من المواصفات والإمكانيات المميزة والمختلفة ومنها اضاءات الليد الموجودة بداخل السيارة.
- بالإضافة إلى المرايا الكهربائية المتوفرة بجانب السيارة ويتم التحكم فيها بشكل يدوي أيضا.
- كما انها تحتوي على أبواب مصنوعة من أفضل وأقوى المواد التي تجعل الشكل الخارجي للسيارة مميز وأكثر روعة
- كما أن السيارة مزودة بمحرك وقود بمغطى بخامة الجلد التي تعطيها بشكل أكثر رقي وأناقة.
- بالإضافة إلى أن السيارة مزودة ببعض من المعدات الخاصة بإزالة جميع الألواح العلوية بالإضافة إلى انها مزودة بحقائب تستخدم من أجل حفظها.
- كما أنها تحتوي على شاشة كبيرة الحجم قد تبلغ 12 اتس وتتميز بأنها تعمل بتقنية اللمس.
- كما أن السيارة مزودة بسقف عازل تماما للصوت.
- وتعمل المقاعد في السيارة بنظام التسخين من اجل تدفئة الجسم في فصل الشتاء.
- وتحتوي على رنجات مميزة متوفرة باللون الأسود المصنوع من مادة الألومنيوم والمتوفرة بحجم 17 إنش
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