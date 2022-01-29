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اقوي وأرخص عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 بأنواعها من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات بمواصفات رائعة

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عمر شويل - جدة تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 بأنواعها،  طرحت شركه عبد اللطيف جميل عروض تقسيط مميزه لسيارة تويوتا برادو تي اكس 2022 حيث تأخذ هذه السيارة تقييم رائع افضل السيارات التي طرحتها شركه تويوتا في الآونة الأخيرة ويمكن تقسيطها على خمس سنوات بكل سهوله من شركه عبد اللطيف جميل ودفع المبلغ على أقساط شهريه واليكم ورود التقسيط الحصرية من شركه عبد اللطيف جميل.

اقوي وأرخص عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 بأنواعها من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات بمواصفات الرائعة
اقوي وأرخص عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 بأنواعها من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات بمواصفات الرائعة

تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 بأنواعها

عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو تي اكس 1 2022

تبدأ أسعار سيارة تويوتا برادو تي اكس 1 2022  من 143.600 ريال سعودي.

وتصل قيمه القسط الشهري للسيارة 2872 بالسعودي علي مده 60 شهر ولا توجد دفعه أولى في السيارة بينما تصل قيمه الدفعة الأخيرة 57440 ريال سعودي.

كما يمكن للعميل مد فتره التقسيط عن خمس سنوات لكن مع دفع قيمه الضريبة المضافة.

عرض تقسيط تويوتا برادو تي اكس ال 3 2022

يمكن تقسيط سيارة تويوتا برادو تي اكس ال 3 2022  على 60 شهر بحيث يدفع العميل في الشهر الواحد 3224 ريال سعودي،  لا يوجد دفعه أولى مقدمه لهذه السيارة بينما تبلغ قيمه الدفع الأخيرة 60920 ريال سعودي.

 

اقوي وأرخص عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 بأنواعها من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات بمواصفات رائعة
اقوي وأرخص عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 بأنواعها من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات بمواصفات رائعة

عرض تقسيط تويوتا برادو تي اكس ال ديزل 2022

قدمت شركه عبد اللطيف جميل عرض تقسيط لسيارة تويوتا برادو تي اكس ال ديزل 2022 بحيث يدفع العميل قسط شهري بقيمة 4224 ريال سعودي، لا توجد دفعه مقدمه للسيارة بينما تصل قيمه الدفعة الأخيرة 64.480 ريال سعودي.

بينما يبدأ سعر سيارة تويوتا برادو تي اكس الديزل من 161.200 ريال سعودي.

مواصفات تويوتا برادو تي اكس 2022

اقوي وأرخص عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 بأنواعها من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات بمواصفات رائعة
اقوي وأرخص عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 بأنواعها من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات بمواصفات رائعة
  • تأتي سيارة تويوتا برادو تي اكس 2022 في محرك قوي تصل قوته إلى 164 حصان.
  • بينما تبلغ سعته 2.7 لتر.
  • تحتوي على خزان وقود تبلغ سعته 87 لتر بينما يصل عزم دوران السيارة إلى 246 نيوتن / متر.
  • تتميز السيارة بوجود ناقل حركة أوتوماتيك له 6 سرعات.
  • كما يمكن تحريك المقاعد آليا، ويتميز هيكل السيارة الخارجي بالصلابة والقوه.
  • كما تتميز السيارة بوجود مكيف يعمل على خفض درجه الحرارة في أثناء فصل الصيف.
  • تشتغل السيارة على كشافات قويه توجد على الجهة الأمامية للسيارة لتمكن السيارة من السير خلال الظلام وفي الأجواء الصعبة كالضباب.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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