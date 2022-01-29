نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي وأرخص عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 بأنواعها من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات بمواصفات رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 بأنواعها، طرحت شركه عبد اللطيف جميل عروض تقسيط مميزه لسيارة تويوتا برادو تي اكس 2022 حيث تأخذ هذه السيارة تقييم رائع افضل السيارات التي طرحتها شركه تويوتا في الآونة الأخيرة ويمكن تقسيطها على خمس سنوات بكل سهوله من شركه عبد اللطيف جميل ودفع المبلغ على أقساط شهريه واليكم ورود التقسيط الحصرية من شركه عبد اللطيف جميل.

تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 بأنواعها

عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو تي اكس 1 2022

تبدأ أسعار سيارة تويوتا برادو تي اكس 1 2022 من 143.600 ريال سعودي.

وتصل قيمه القسط الشهري للسيارة 2872 بالسعودي علي مده 60 شهر ولا توجد دفعه أولى في السيارة بينما تصل قيمه الدفعة الأخيرة 57440 ريال سعودي.

كما يمكن للعميل مد فتره التقسيط عن خمس سنوات لكن مع دفع قيمه الضريبة المضافة.

عرض تقسيط تويوتا برادو تي اكس ال 3 2022

يمكن تقسيط سيارة تويوتا برادو تي اكس ال 3 2022 على 60 شهر بحيث يدفع العميل في الشهر الواحد 3224 ريال سعودي، لا يوجد دفعه أولى مقدمه لهذه السيارة بينما تبلغ قيمه الدفع الأخيرة 60920 ريال سعودي.

عرض تقسيط تويوتا برادو تي اكس ال ديزل 2022

قدمت شركه عبد اللطيف جميل عرض تقسيط لسيارة تويوتا برادو تي اكس ال ديزل 2022 بحيث يدفع العميل قسط شهري بقيمة 4224 ريال سعودي، لا توجد دفعه مقدمه للسيارة بينما تصل قيمه الدفعة الأخيرة 64.480 ريال سعودي.

بينما يبدأ سعر سيارة تويوتا برادو تي اكس الديزل من 161.200 ريال سعودي.

مواصفات تويوتا برادو تي اكس 2022