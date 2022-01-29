الفخامة والتميز.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportag في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022، نوع من السيارات الرياضية على مستوى عالي من الكفاءة التشغيلية ولها الكثير من المواصفات والخصائص التي تجعلها من أكثر أنواع السيارات طلبا وأعلاها من حيث الجودة، حيث تمتلك عدد كبير من التجهيزات المميزة والتي تؤهلها كي تكون سيارة مطروحة وبقوة كخيار من أقوى خيارات السيارات الممتلكة لتجهيزات تيسر القيادة وبمنتهى الأمان للسيارة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة كما سنعرض تكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

من بين أهم المواصفات التي تخص السيارة من نوع كيا سبورتاج ما يلي:

سيارة ذات هيكل رياضي متميز.

السيارة تتوفر بالطول مائة ثلاثة وثمانين بوصة.

المحرك من النوع رباعي الاسطوانة.

قوة المحرك تصل لنحو مائة سبعة وسبعين حصان.

المقصورة الداخلية للسيارة تتسم بسعتها.

الناقل الحركي نوعه أوتوماتيك ومقسم لعدد سبعة من السرعات.

المخرج لعادم السيارة فتحته تعد مخفية تماما ولا تبدو للأنظار.

السيارة تضم النظام المميز المحافظ على الاتزان الخاص بالسيارة لسيرها بشكل ثابت على أصعب الطرق.

السيارة تعد محتوية على أهم نوع من الحساسات الذكية والتي تساعد السيارة على الركن الآمن.

السيارة محتوية من الخلف على الكاميرا التي تتواجد بالخلف.

الجنوط من نوعه الرياضي لموديل كيا سبورتاج بالقياس خمسة عشر بوصة.

المقاعد التي تتوفر بالسيارة بتصميم رياضي أنيق.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

من بين أهم المميزات للسيارة والتي تعطيها أفضل قدرة على السير بأصعب الطرق مع أمان القيادة ما يلي:

الوسائد من النوع الهوائي والموجودة بالسيارة لتفادي الارتطامات أو أي تعرض للصدمات.

السيارة تتوفر فيها مقاعد مريحة ومن خام مميز عالي الجودة ومن الجلد.

السيارة تتمتع بالمكابح القوية وتعمل بنظام إي بي إس كما تعمل بالنظام الإلكتروني إي بي دي.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022

السعر الخاص بالسيارة من نوع كيا سبورتاج وفقا للفئة المنتمي لها الموديل والسعر بالسوق المحلية ثلاثمئة وستين ألف جنيه وما يوازيه حوالي ما يقرب من ثلاثمئة وتسعين ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية.