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عمر شويل - جدة 32 الف ريال سعودي أرخص و اقوي أنواع السيارات في السعودية بمميزات ومواصفات عالية جدا - ثقفني
أرخص و اقوي أنواع السيارات في السعودية، يلجأ العديد من شركات صناعة السيارات إنتاج سيارات ذات مواصفات ومميزات مختلفة من حيث السعر والجودة لترضي كافة العملاء الذين يبحثون عن خيارات متعددة، و يبحث العديد من الأفراد عن أرخص السيارات في السعودية مع مراعاة احتوائها على افضل الإمكانيات في تلك الفئة السعرية، من حيث المساحة الداخلية و أنظمة الأمان المتوفرة داخل السيارة وتصميمها الخارجي ووسائل الترفيه الداخلية.
أرخص و اقوي أنواع السيارات في السعودية
سيارة شيفروليه سبارك LS 2021
- تبدأ أسعار سيارة شيفروليه سبارك LS 2021 في السوق السعودي من 32 ألف ريال سعودي،.
- وأقصى سعر لها 53 الف ريال سعودي.
- تعد ضمن فئة سيارات اله، شباك وتعمل عن طريق الدفع الأمامي للعجلات.
- تأتى بمحرك بقوة 67 حصان، مكون من أربع أسطوانات، تصل سعته إلى 1.4 لتر.
- أما عزم دوران سيارة شيفروليه سبارك LS 2021 يبلغ 127 متر لكل متر.
- تستهلك السيارة وقود بمعدل لتر واحد
- سعة المحرك تقدر ب 1.6 لتر، وعزم دوران السيارة يبلغ 149 نيوتن لكل متر.
- تتسارع السيارة من الصفر وحتى 100 كيلو متر في مدة لا تتجاوز 15 ثانية.
- سعر السيارة في السوق السعودي يبدأ من 50.064 ريال سعودي.
تويوتا يارس 2021
- تدخل سيارة تويوتا يارس ضمن فئة سيارات السيدان التي تعمل بواسطة الدفع الأمامي للعجلات.
- تتميز بتصميم عصري مزين بالشبك الأمامي الأسود لتترك انطباع فخامه على السيارة.
- تأتى بمحرك قوته 98 حصان بينما تبلغ سعته 1.3 لتر وهو مكون من اربع أسطوانات.
- تحتوي على ناقل الحركة يعمل يدويا له خمس سرعات مختلفة.
- ويبدأ سعر السيارة في السوق السعودي من 45.900 ريال سعودي.
شانجان ألسفن 2021
- تعد سيارة شنجان السفن صينية المنشأ، وتدخل ضمن فئة سيارات السيدان.
- تتميز بمظهر عصري وتتمتع بهيكل ديناميكي يحتوي على أضواء ليد أمامية.
- تحتوي على محرك تبلغ قوته 105 حصان مكون من اربع أسطوانات وتبلغ سعته 1.5 لتر.
- تشتمل السيارة على عدسات فائقة الجودة تعمل بتقنية LED.
- يبدأ سعر السيارة في السوق السعودي من 32.900 ريال سعودي ويجعلها سعرها الاقتصادي مميزاتها المتعددة ضمن
- وهى أفضل السيارات في الفئة السعرية القليلة في السعودية.
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