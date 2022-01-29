32 الف ريال سعودي أرخص و اقوي أنواع السيارات في السعودية بمميزات ومواصفات عالية جدا

أرخص و اقوي أنواع السيارات في السعودية، يلجأ العديد من شركات صناعة السيارات إنتاج سيارات ذات مواصفات ومميزات مختلفة من حيث السعر والجودة لترضي كافة العملاء الذين يبحثون عن خيارات متعددة، و يبحث العديد من الأفراد عن أرخص السيارات في السعودية مع مراعاة احتوائها على افضل الإمكانيات في تلك الفئة السعرية، من حيث المساحة الداخلية و أنظمة الأمان المتوفرة داخل السيارة وتصميمها الخارجي ووسائل الترفيه الداخلية.

أرخص و اقوي أنواع السيارات في السعودية

سيارة شيفروليه سبارك LS 2021

تبدأ أسعار سيارة شيفروليه سبارك LS 2021 في السوق السعودي من 32 ألف ريال سعودي،.

وأقصى سعر لها 53 الف ريال سعودي.

تعد ضمن فئة سيارات اله، شباك وتعمل عن طريق الدفع الأمامي للعجلات.

تأتى بمحرك بقوة 67 حصان، مكون من أربع أسطوانات، تصل سعته إلى 1.4 لتر.

أما عزم دوران سيارة شيفروليه سبارك LS 2021 يبلغ 127 متر لكل متر.

تستهلك السيارة وقود بمعدل لتر واحد

سعة المحرك تقدر ب 1.6 لتر، وعزم دوران السيارة يبلغ 149 نيوتن لكل متر.

تتسارع السيارة من الصفر وحتى 100 كيلو متر في مدة لا تتجاوز 15 ثانية.

سعر السيارة في السوق السعودي يبدأ من 50.064 ريال سعودي.

تويوتا يارس 2021

تدخل سيارة تويوتا يارس ضمن فئة سيارات السيدان التي تعمل بواسطة الدفع الأمامي للعجلات.

تتميز بتصميم عصري مزين بالشبك الأمامي الأسود لتترك انطباع فخامه على السيارة.

تأتى بمحرك قوته 98 حصان بينما تبلغ سعته 1.3 لتر وهو مكون من اربع أسطوانات.

تحتوي على ناقل الحركة يعمل يدويا له خمس سرعات مختلفة.

ويبدأ سعر السيارة في السوق السعودي من 45.900 ريال سعودي.

شانجان ألسفن 2021