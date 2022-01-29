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32 الف ريال سعودي أرخص و اقوي أنواع السيارات في السعودية بمميزات ومواصفات عالية جدا

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عمر شويل - جدة 32 الف ريال سعودي أرخص و اقوي أنواع السيارات في السعودية بمميزات ومواصفات عالية جدا - ثقفني

أرخص و اقوي أنواع السيارات في السعودية، يلجأ العديد من شركات صناعة السيارات إنتاج سيارات ذات  مواصفات ومميزات مختلفة من حيث السعر والجودة لترضي كافة العملاء الذين يبحثون عن خيارات متعددة، و يبحث العديد من الأفراد عن أرخص السيارات في السعودية مع مراعاة  احتوائها على افضل الإمكانيات  في تلك الفئة السعرية، من حيث المساحة الداخلية و أنظمة الأمان المتوفرة داخل السيارة وتصميمها الخارجي ووسائل الترفيه الداخلية.

32 الف ريال سعودي أرخص و اقوي أنواع السيارات في السعودية بمميزات ومواصفات عالية جدا
32 الف ريال سعودي أرخص و اقوي أنواع السيارات في السعودية بمميزات ومواصفات عالية جدا

 أرخص و اقوي أنواع السيارات في السعودية

سيارة شيفروليه سبارك LS 2021

  • تبدأ أسعار سيارة شيفروليه سبارك LS 2021   في السوق السعودي من 32 ألف ريال سعودي،.
  • وأقصى سعر لها 53   الف ريال سعودي.
  • تعد  ضمن فئة سيارات اله،  شباك وتعمل عن طريق الدفع الأمامي للعجلات.
  •  تأتى بمحرك بقوة 67 حصان،  مكون من أربع أسطوانات، تصل سعته إلى 1.4  لتر.
  •  أما عزم دوران سيارة شيفروليه سبارك LS 2021  يبلغ 127 متر لكل متر.
  •  تستهلك السيارة وقود بمعدل لتر واحد
  • سعة المحرك تقدر ب 1.6 لتر،  وعزم دوران السيارة يبلغ 149 نيوتن لكل متر.
  • تتسارع السيارة من الصفر وحتى 100 كيلو متر في مدة لا تتجاوز 15 ثانية.
  •  سعر السيارة في السوق السعودي يبدأ من 50.064 ريال سعودي.
32 الف ريال سعودي أرخص و اقوي أنواع السيارات في السعودية بمميزات ومواصفات عالية جدا
32 الف ريال سعودي أرخص و اقوي أنواع السيارات في السعودية بمميزات ومواصفات عالية جدا

تويوتا يارس 2021

  • تدخل سيارة تويوتا  يارس ضمن فئة سيارات السيدان  التي تعمل بواسطة الدفع الأمامي للعجلات.
  •  تتميز بتصميم عصري مزين بالشبك الأمامي الأسود لتترك انطباع فخامه على السيارة.
  •  تأتى بمحرك قوته 98 حصان بينما تبلغ سعته 1.3  لتر وهو مكون من اربع أسطوانات.
  •  تحتوي على ناقل الحركة يعمل يدويا  له خمس سرعات مختلفة.
  • ويبدأ سعر السيارة في السوق السعودي من 45.900  ريال سعودي.

32 الف ريال سعودي أرخص و اقوي أنواع السيارات في السعودية بمميزات ومواصفات عالية جدا

شانجان ألسفن 2021

  • تعد سيارة شنجان السفن صينية المنشأ،  وتدخل ضمن فئة سيارات السيدان.
  • تتميز بمظهر عصري  وتتمتع بهيكل ديناميكي يحتوي على أضواء ليد أمامية.
  • تحتوي على محرك تبلغ قوته 105 حصان مكون من اربع أسطوانات  وتبلغ سعته 1.5  لتر.
  • تشتمل السيارة على عدسات فائقة الجودة تعمل بتقنية LED.
  • يبدأ سعر السيارة في السوق السعودي من 32.900  ريال سعودي ويجعلها سعرها الاقتصادي مميزاتها المتعددة ضمن
  •  وهى أفضل السيارات في الفئة السعرية القليلة في السعودية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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