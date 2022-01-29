الوحش الجامد وصل.. سيارة سوزوكي التو 2022 الجديدة كلياً في السعودية بمواصفات وأسعار تنافسية

مواصفات وأسعار سيارة سوزوكي ألتو نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة حيث تعد السيارة من أهم نوعيات السيارات التي تتوفر فيها مختلف التجهيزات التي تدعو إلى السير على مختلف الطرق الصعبة من دون أن تكون هناك أي مشكلة حيث تتوفر بالسيارة مجموعة من المواصفات التي تجعلها من بين أقوى السيارات التي تسير بمنتهى الثبات على الطرق وهذا بفضل هيكلها القوي نع العديد من المميزات الأخرى، ومن خلال الآتي أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة من هذا النوع مع بيان سعرها بالسوق المحلي المصري والسعودي.

مواصفات وأسعار سيارة سوزوكي ألتو

مواصفات وأسعار سيارة سوزوكي ألتو تعد من أكثر ما يهم مختلف العملاء المقبلين على الشراء لتلك المركبة والتي تحمل عدد من الخصائص الفريدة، ومن خلال الآتي توضيح لأهم المواصفات الخاصة بالسيارة:

مواصفات سيارة سوزوكي ألتو

مواصفات سيارة سوزوكي ألتو من أهمها ما نقوم بعرضه من خلال الآتي من تلك النقاط القادمة:

قوة السيارة والتي يعمل المحرك على إنتاجها تقدر بنحو مائة سبعة وأربعين حصان.

السيارة تمتاز بقوة الهيكل لتحمل السير على الطرق الصعبة.

السيارة تتوفر بعدة نسخ حسب الفئة التي تنتمي لها السيارة.

متوفر بالسيارة جنوط يبلغ قياسه نحو سبعة عشر إنش.

السيارة سعة محركها تبلغ ثمانمئة سي سي.

تبلغ القيمة الخاصة بعزم الدوران حوالي ثمانية وستين نيوتن لكل متر.

تجهيزات الأمان في السيارة

من أهم ما يتوفر بالسيارة لنظم الأمان المكابح التي تعمل بنظام أي بي إس والتي تعد مانعة للانغلاق، كما تحتوي السيارة على النظام الخاص بالتحكم الكامل بمستوى ثبات السيارة، علاوة على توفر الوسائد الهوائية للحد من التعرض للارتطامات، مع وجود مقاعد ثابتة من أفضل خامات الجلد.

متوفر بها المكيف للتحسين من جو السيارة.

شاشة بحجم سبعة بوصة.

شاشة بحجم سبعة بوصة. منافذ إي يو إس، ويو إس بي.

السيارة تحوي مكبرات صوت وسماعات بعدد خمسة.

أسعار السيارة سوزوكي التو