بي إم دبليو تطلق الاسطورة الجديدة سيارة BMW X2 شبابية حديثة 2022 تلفت الأنظار مجددا بمواصفات خرافية

بي إم دبليو تطلق الاسطورة الجديدة سيارة BMW X2 شبابية حديثة 2022 سيارة بي إم دبليو من السيارات الكروس اوفر المتوفرة في الأسواق والتي تتميز بأنها جمعت بين العصرية والمظهر الرائع والأنيق وبين القوة والقيادة الممتعة، فهي تعطيك تجربة قيادة لا مثيل لها في باقي السيارات حيث أنها تتوفر بمجموعة مختلفة من الإمكانيات والأدوات التي نتعرف عليها بشكل مفصل، والتي تتمثل في وسائل الأمان والحماية الكاملة التي تساعد في الاستمتاع بقيادة على الطرق مهما كانت وعرة وبها مشاكل، فقد نتعرف بشكل مفصل على جميع التفاصيل الخاصة بسيارة بي إم دبليو

الهيكل الخارجي ل بي إم دبليو BMW X2

تتميز سيارة بي إم دبليو بأنها تحتوي على مجموعة مختلفة من الإمكانيات التي تتواجد في الشكل الخارجي للسيارة، فقد تتوفر بالشكل التالي:

السيارة متوفرة بطول 4 أمتار بالإضافة إلى الارتفاع الذي يبلغ 152 سم، كما أن المسافة الموجودة فيما بين محور العجلات قد تتوفر ب267سم.

وهذا بالإضافة إلى أنها تحتوي على صندوق خاص بالأمتعة متوفر بسعة 470 لتر، وتحتوي على عجلات رياضية متوفرة بشكل عريض وبمقاس 16 انش.

تم تعديل القوة الخاصة بالسيارات التي جعلت السيارة تتمتع بأداء جيد، كما أنها تحتوي على شاشة رئيسية مميزة وبارزة أنيقة ورائعة.

بالإضافة إلى أنه تم تزويد السيارة بمجموعة من المميزات والإمكانيات التي تتمثل في التحكم في الأنظمة الخاصة بمشاهدة الكاميرات والصور.

وتتوفر بنام المولتيميديا وغيرها من أنظمة القيادة المميزة التي تتوفر في نفس التوقيت.

إمكانيات سيارة بي إم دبليو

تتوفر السيارة بنظام فرامل مميز ومعدل للغاية حتى يتمكن من التحكم الكامل في حركة السيارة وفي العمل على التنقل بها

بالإضافة إلى أنها تحتوي على حساسات المطر والضوء وحساسات خاصة بالمسافات بين السيارات

وتحتوي السيارة على نظام أتوماتيكي مميز في السيارة وتتمتع بالقدرة العالية على السير في الطرقات الوعرة والسريعة.

كما أنها مزودة بنظام فرامل مخصصة ومميزة من أجل تفادي جميع الاصطدامات

إمكانيات بي إم دبليو