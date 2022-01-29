نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيونداي ايونيك 5 موديل 2022 الإبداع الكوري في شكله الجديد من Hyundai في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيونداي ايونيك 5 ، تقدمت شركة هيونداي على منافسيها مع كل اصدار جديد تقوم بإطلاقه، بفضل اهتمامها بآراء عملائها على كل اصدار تطلقه حتى تتفادى العيوب والشكاوى في الإصدارات المقبلة، وتعتبر سيارة هيونداي ايونيك 5 سيارة أحلام الكثير من العملاء، الذي يهتمون كثيرًا بالحصول على تصميم وكماليات، وتقنيات حديثة مع سعر مناسب، نحن نرشح لكم هذه السيارة الكهربائية الرائعة التي تقدمها شركة هيونداي التي تستهدف العملاء الراغبين في التميز بكل شيء في السيارة، حيث سنقدم في السطور القليلة القادمة مراجعة شاملة عن سيارة هيونداي ايونيك 5 من مواصفات محرك، مزايا سلامة وأمان، مواصفات داخلية، خارجية، وأخيرًا السعر .

هيونداي ايونيك 5

إذا كنتم تبحثون عن أفضل سيارة كهربائية بمساحة داخلية واسعة، وأيضًا تصميم خارجي أنيق عليكم بتصفح مواصفات سيارة هيونداي ايونيك 5.

حيث تأتي بمعدات قياسية، محرك قوي، مقاعد مريحة مع إمكانية التعديل عليها، بطارية ليثيوم أيون بقوة 72.6 كيلو/وات في الساعة، مع متغير دفع خلفي من 0-100 كم / الساعة (7.4 ثانية).

أما في فئة الدفع الرباعي تختلف السرعة وتصبح (5.2 ثانية)، هذا بالإضافة إلى المواصفات التي تأتي بها السيارة للسلامة والأمان، والترفيه والأنظمة لمساعدة السائق، والتصميم الخارجي والداخلي للسيارة:-

أداء الفئة الأولى دفع رباعي بقوة 320 حصان.

الفئة الثانية دفع ثنائي خلفي بقوة 168 حصان، مع بطارية قوية، مع محرك خلفي 225 حصان.

أبعاد السيارة الطول 4.635 ملم، العرض 1.890 ملم، الارتفاع 1.605 ملم، قاعدة العجلات 3000 ملم.

مساحة الصندوق الخلفي 531 لتر.

صندوق الأمتعة الأمامي 57 لتر.

مواصفات ومزايا سيارة هيونداي ايونيك 5 الخارجية

جذبت سيارة هيونداي ايونيك 5 اهتمام كل العملاء، حيث جاءت بتصميم رائع رياضي وعصري مع إمكانيات رائعة:-

السيارة تأتي بزجاج أمامي نوافذ مظللة، وفي الجهة الخلفية ملون.

يتوفر بالخارج مصابيح أمامية رائعة، اما الخلفية ضبابية بتقنية ليد، مع لوحة بالباب القياسية.

ممسحة شفرة هوائية، مصابيح مدمجة بالجناح الخلفي يعمل مع ضوء الفرامل.

المصابيح الأمامية ذكية للغاية، وتصدر شعاع كبير للإنارة في الأماكن الجيدة.

تأتي مع حساس للمطر وتوفر مساحات زجاج أمامية تعمل بشكل أوتوماتيكي.

كما تشتمل على مرايا أبواب كهربائية قابل للتعديل والطي دافئة.

من ضمن مزايا مواصفاتها الداخلية احتوائها على نوافذ أمامية، خلفية، كهربائية للسائق تعمل بلمسة واحدة، مانعة للانزلاق.

مرآة للرؤية الخلفية تعمل ليلًا ونهارًا.

العجلات مصنوعة من الألمونيوم بقياس 19 بوصة.

مواصفات ومزايا سيارة هيونداي ايونيك 5 الداخلية

كم ذكرنا تأتي سيارة هيونداي ايونيك 5 بمواصفات داخلية رائعة كما يتمنى العملاء.

لذا أصبحت من أفضل السيارات الكهربائية التي تأتي بكماليات قوية مثل:-

المقاعد الخلفية انزلاقية يدوية، مع إمكانية التعديل على مقعد السائق بــ 12 وضعية.

مقابض الأبواب الداخلية مصنوعة من المعدن متناغمة مع طلاء السيارة وتأتي بشكل أنيق.

تحتوي على مساند رأس أمامية بضبط رأسي وأفقي، مع إمكانية ضبط الرأس مساند الرأس الخارجية للمقاعد الخلفية.

السيارة مكيفة الهواء بشكل ثنائي للتحكم في المناخ.

يتوفر حامل للأكواب في المقاعد الأمامية، مع ضوء لصندوق الأمتعة.

أيضًا يتوفر بالمقاعد الأمامية والخلفية منفذ للشحن السريع، ومنفذين يو اس بي فقط بالأمام.

يتوفر بالمقاعد الخلفية ميزة تثبيت مقعد الطفل، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على ميزة إضافية.

المقاعد مصنوعة من الجلد والقماش.

مواصفات ومزايا الأمان في سيارة هيونداي ايونيك 5

يتوفر بالسيارة كل الأنظمة التي توفر مزيدًا من الراحة والأمان أثناء القيادة، والتي تتمثل في الآتي:-

تحذير عند ركن السيارة.

مجموعة أنظمة لمراقبة حالة السيارة عند القيادة.

حساس لتجنب الاصطدام الأمامي، مع توفر شاشة للرؤية الخلفية مع مساعدة السائق في التوجه بالسيارة.

توفر عدة وضعيات للقيادة مثل الاقتصادي، عادي، رياضي، مع نظام مساعدة لمتابعة الطريق.

يتوفر بالسيارة نظام للتحكم الذكي في ثبات السرعة.

نظام مراقبة الإطارات وتحذير فردي للضغط.

وسائد هوائية جانبية ومركزية أمامية، بالإضافة لتوفر مجاديف تبديل الفرامل المتجددة، ستائر هوائية جانبية أمامية.

فرامل الانتظار كهربائية، توفر نظام مساعدة للصعود للمناطق الصعبة والمنحدرات، بالإضافة إلى تحكم الكتروني للثبات.

يتوفر ثلاثة أحزمة أمان خلفية، مع نظام أقفال للأبواب الخلفية لحماية الأطفال.

القفل المركزي للتحكم عن بُعد، مع توفر مفتاح ذكي للدخول بدون مفتاح وزر تشغيل / إيقاف المحرك، ونظام تنبيه للراكب الخلفي.

مواصفات ومزايا الوسائل الترفيهية في سيارة هيونداي ايونيك 5

زودت السيارة بمجموعة متميزة من وسائل الترفيه الرائعة والتي تساعد في الاستمتاع بالراحة والمتعة أثناء القيادة مثل:-

منفذ طاقة 12 فولت في الكونسول الأمامي، ومنفذ شحن سريع.

حاجب للشمس للسائق، الراكب.

مرآة للزينة مضاءة.

شاشتين تعملان باللمس مقاس 12.3 بوصة الأولى لمساعدة السائق، والثانية للترفيه.

أقوى نظام ملاحة والتعرف على الصوت مع الاتصال بالهاتف مع أندرويد أوتو، و آبل كار بلاي.

بلوتوث، ساعة رقمية.

مقاعد الاسترخاء عن طريق إمالة المقاعد الأمامية بشكل مسطح.

نظام صوتي فاخر مع 7 مكبرات صوت + مضخم للصوت.

سعر سيارة هيونداي ايونيك 5 2022

لم يتم الإعلان حتى الآن عن سعر سيارة هيونداي ايونيك 5 في سوق السيارات بالدول العربية والخليجية.

ولكن تم الإعلان عن سعرها مقابل الدولار الأمريكي والذي يبدأ من 50,625 إلى 55,725 دولار أمريكي.

” في النهاية نود أن نذكركم أننا قدمنا لكم ما توصلنا له من معلومات لأفضل سيارة كهربائية تقدمها هيونداي، سيارة هيونداي ايونيك 5، فقد ذكرنا لكم المواصفات العامة للمحرك في الفئتين، مواصفات الأمان والسلامة وراحة السائق، بالإضافة للمواصفات والمزايا الداخلية والخارجية، والترفيهية التي جعلت السيارة تتفوق على منافسيها بقوة في المواصفات والسعر”.